У побережья северных Курил произошло землетрясение

У побережья северных Курил произошло землетрясение

2025-09-27T01:45:00+03:00

северо-курильск

тихий океан

парамушир

елена семенова

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

происшествия

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в ночь на субботу вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане в ночь на 27 сентября. Эпицентр находился в 76 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг - на глубине 32 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, подземный толчок могли ощутить в Северо-Курильске силой до 4 баллов. Тревога цунами не объявлялась.

