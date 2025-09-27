https://ria.ru/20250927/zelenskiy-2044790096.html
"Состояние усугубляется". Депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском
"Состояние усугубляется". Депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 27.09.2025
"Состояние усугубляется". Депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском
Психическое состояние Владимира Зеленского только ухудшается, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя слова главы киевского режима... РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Психическое состояние Владимира Зеленского только ухудшается, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя слова главы киевского режима об инциденте с якобы венгерскими дронами, нарушившими украинскую границу."Зеленский не сходит с ума — он давно потерял рассудок и здравый смысл. Его тяжелое психическое состояние усугубляется постоянным употреблением наркотиков, поэтому говорить о какой-либо вменяемости здесь невозможно", — написал он.Дмитрук также призвал власти Венгрии признать Зеленского террористом, а его режим — террористическим, поскольку "речь должна идти не о его умственных способностях, а о конкретных действиях".В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии".Позже глава МИД Украины Андрей Сибига нахамил властям соседнего государства в ответ на их обвинение Владимира Зеленского в "хунгарофобии".
