Рейтинг@Mail.ru
Свыше 60 арктических сел в Якутии до конца 2025 года подключат к ВОЛС - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
17:39 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/yakutiya-2044802253.html
Свыше 60 арктических сел в Якутии до конца 2025 года подключат к ВОЛС
Свыше 60 арктических сел в Якутии до конца 2025 года подключат к ВОЛС - РИА Новости, 27.09.2025
Свыше 60 арктических сел в Якутии до конца 2025 года подключат к ВОЛС
Свыше 60 арктических сел в Якутии до конца 2025 года подключат к высокоскоростной-интернет связи по федеральному проекту "Синергия Арктики", сообщил глава... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T17:39:00+03:00
2025-09-27T17:39:00+03:00
республика саха (якутия)
айсен николаев
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044801851_0:37:1186:704_1920x0_80_0_0_dbb134cb71cff693d171f93ccea3bc31.jpg
ЯКУТСК, 27 сен – РИА Новости. Свыше 60 арктических сел в Якутии до конца 2025 года подключат к высокоскоростной-интернет связи по федеральному проекту "Синергия Арктики", сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе "Прямой линии" ко Дню государственности Якутии. Житель поселка Черский Нижнеколымского района пожаловался на медленный интернет. "Интернет у вас сейчас крайне медленный, фактически его почти нет. Решение этого вопроса будет реализовано в рамках крупного федерального проекта "Синергия Арктики", который включен в перечень инфраструктурных проектов Российской Федерации до 2030 года. Финансирование уже предусмотрено, и в этом году ожидается значительная поддержка. В рамках программы 62 населенных пункта арктической зоны Якутии, включая Черский, будут обеспечены высокоскоростной интернет-связью через оптоволоконные линии", - сказал глава республики. Николаев подчеркнул, что к 2028 году планируется завершить прокладку магистральных оптоволоконных линий, которые свяжут районные центры и населенные пункты арктических районов, включая Нижнеколымский район. Линии связи будут интегрированы в сеть Северного морского пути, обеспечивая связь с Чукоткой. "Это грандиозный инфраструктурный проект, который реализуется в нашей республике благодаря поддержке Президента и правительства страны. Мы продвигали этот проект последние четыре года, и сейчас он начинает воплощаться в жизнь. Уверен, что к концу 2028 года качественный интернет появится у всех жителей Черского", - добавил он. Ранее губернатор Чукотки Владислав Кузнецов сообщал, что строительство волоконно-оптической линий связи на север - до Билибино и Певека - начнется в 2026 году. В августе Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что власти Чукотки активно работают с Минцифры по прокладке волоконно-оптических линий связи из Якутии.
https://ria.ru/20250927/yakutiya-2044779777.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044801851_15:0:1152:853_1920x0_80_0_0_fb8c7a07f791006b127c048d52151be8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Свыше 60 арктических сел в Якутии до конца 2025 года подключат к ВОЛС

Николаев: свыше 60 арктических сел в Якутии до конца 2025 года подключат к ВОЛС

© пресс-служба главы и правительства республики Саха (Якутия) Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© пресс-служба главы и правительства республики Саха (Якутия)
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 27 сен – РИА Новости. Свыше 60 арктических сел в Якутии до конца 2025 года подключат к высокоскоростной-интернет связи по федеральному проекту "Синергия Арктики", сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе "Прямой линии" ко Дню государственности Якутии.
Житель поселка Черский Нижнеколымского района пожаловался на медленный интернет.
"Интернет у вас сейчас крайне медленный, фактически его почти нет. Решение этого вопроса будет реализовано в рамках крупного федерального проекта "Синергия Арктики", который включен в перечень инфраструктурных проектов Российской Федерации до 2030 года. Финансирование уже предусмотрено, и в этом году ожидается значительная поддержка. В рамках программы 62 населенных пункта арктической зоны Якутии, включая Черский, будут обеспечены высокоскоростной интернет-связью через оптоволоконные линии", - сказал глава республики.
Николаев подчеркнул, что к 2028 году планируется завершить прокладку магистральных оптоволоконных линий, которые свяжут районные центры и населенные пункты арктических районов, включая Нижнеколымский район. Линии связи будут интегрированы в сеть Северного морского пути, обеспечивая связь с Чукоткой.
"Это грандиозный инфраструктурный проект, который реализуется в нашей республике благодаря поддержке Президента и правительства страны. Мы продвигали этот проект последние четыре года, и сейчас он начинает воплощаться в жизнь. Уверен, что к концу 2028 года качественный интернет появится у всех жителей Черского", - добавил он.
Ранее губернатор Чукотки Владислав Кузнецов сообщал, что строительство волоконно-оптической линий связи на север - до Билибино и Певека - начнется в 2026 году. В августе Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что власти Чукотки активно работают с Минцифры по прокладке волоконно-оптических линий связи из Якутии.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в День государственности открыл новые объекты - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Глава Якутии в День государственности открыл новые объекты
14:00
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала