Свыше 60 арктических сел в Якутии до конца 2025 года подключат к ВОЛС

ЯКУТСК, 27 сен – РИА Новости. Свыше 60 арктических сел в Якутии до конца 2025 года подключат к высокоскоростной-интернет связи по федеральному проекту "Синергия Арктики", сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе "Прямой линии" ко Дню государственности Якутии. Житель поселка Черский Нижнеколымского района пожаловался на медленный интернет. "Интернет у вас сейчас крайне медленный, фактически его почти нет. Решение этого вопроса будет реализовано в рамках крупного федерального проекта "Синергия Арктики", который включен в перечень инфраструктурных проектов Российской Федерации до 2030 года. Финансирование уже предусмотрено, и в этом году ожидается значительная поддержка. В рамках программы 62 населенных пункта арктической зоны Якутии, включая Черский, будут обеспечены высокоскоростной интернет-связью через оптоволоконные линии", - сказал глава республики. Николаев подчеркнул, что к 2028 году планируется завершить прокладку магистральных оптоволоконных линий, которые свяжут районные центры и населенные пункты арктических районов, включая Нижнеколымский район. Линии связи будут интегрированы в сеть Северного морского пути, обеспечивая связь с Чукоткой. "Это грандиозный инфраструктурный проект, который реализуется в нашей республике благодаря поддержке Президента и правительства страны. Мы продвигали этот проект последние четыре года, и сейчас он начинает воплощаться в жизнь. Уверен, что к концу 2028 года качественный интернет появится у всех жителей Черского", - добавил он. Ранее губернатор Чукотки Владислав Кузнецов сообщал, что строительство волоконно-оптической линий связи на север - до Билибино и Певека - начнется в 2026 году. В августе Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что власти Чукотки активно работают с Минцифры по прокладке волоконно-оптических линий связи из Якутии.

