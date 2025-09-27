Глава Якутии в День государственности открыл новые объекты

https://ria.ru/20250927/yakutiya-2044779777.html

ЯКУТСК, 27 сен - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев в День государственности открыл новые объекты на сумму свыше 2 миллиардов рублей, также в регионе в субботу открылся визит-центр международной орнитологической обсерватории по проекту "Полёт стерха", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. День государственности Республики Саха (Якутия) отмечается ежегодно 27 сентября. В эту дату в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Якутии. "Сегодня... Айсен Николаев дал старт работе десяти новых объектов, расположенных в Верхоянском, Амгинском, Горном, Чурапчинском, Томпонском, Мегино-Кангаласском, Олекминском и Мирнинском районах, а также в пригороде Якутска. Это образовательные и культурные учреждения, социальные объекты, новые участки автомобильных дорог, внутрипоселковые газовые сети, а также уникальный экологический проект "Полёт стерха". Общая стоимость реализованных мероприятий превысила 2 миллиарда рублей", - рассказали в пресс-службе. Также глава Якутии вручил государственные награды 47 якутянам, добившимся успехов в разных сферах - участникам специальной военной операции, учителям, работникам здравоохранения, промышленности, авиации, культуры, транспорта, физической культуры. "Мы гордимся нашей родной Якутией, гордимся результатами, которых достигли. Недаром на последнем Восточном экономическом форуме наш президент (Владимир Путин - ред.) особо отметил высокие демографические показатели нашей республики. Это говорит о том, что у нас, у якутян, есть уверенность в завтрашнем дне, мы умеем трудиться, мы любим жизнь и идём только вперёд", - отметил он. Ранее Владимиру Путину на ВЭФ презентовали новые объекты, которые появились на Дальнем Востоке. Глава государства в ходе презентации отметил, что в ДФО зафиксирован прирост населения, добавив, что лидером в этом показателе является Якутия. Губернатор Николаев связал рост населения с тем, что в "Якутии любят жизнь".

