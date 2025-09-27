https://ria.ru/20250927/vzryv-2044754725.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 27.09.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T09:32:00+03:00
2025-09-27T09:32:00+03:00
2025-09-27T09:32:00+03:00
в мире
херсон
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале херсонского отделения "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы