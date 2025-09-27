Рейтинг@Mail.ru
11:19 27.09.2025
Володин поздравил работников дошкольного образования с днем воспитателя
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы. "Поздравляю работников и ветеранов дошкольного образования с профессиональным праздником. Окружая детей заботой и вниманием, воспитатели помогают малышам познавать мир, приобретать полезные навыки и раскрывать таланты, учат общаться и дружить", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы. Он отметил, что работники дошкольного образования вносят большой вклад в их развитие. "Спасибо за душевное тепло, чуткость и самоотдачу. За добросовестный, созидательный труд, от которого во многом зависит здоровье и благополучие каждого ребенка", - добавил председатель Госдумы. Володин пожелал работникам дошкольного образования счастья, успехов и всего наилучшего.
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил работников дошкольного образования с днем воспитателя

Володин отметил, что воспитатели помогают детям познавать мир

© Depositphotos.com / antiksuУтренник
Утренник - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© Depositphotos.com / antiksu
Утренник. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы.
"Поздравляю работников и ветеранов дошкольного образования с профессиональным праздником. Окружая детей заботой и вниманием, воспитатели помогают малышам познавать мир, приобретать полезные навыки и раскрывать таланты, учат общаться и дружить", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Он отметил, что работники дошкольного образования вносят большой вклад в их развитие.
"Спасибо за душевное тепло, чуткость и самоотдачу. За добросовестный, созидательный труд, от которого во многом зависит здоровье и благополучие каждого ребенка", - добавил председатель Госдумы.
Володин пожелал работникам дошкольного образования счастья, успехов и всего наилучшего.
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
