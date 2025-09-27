https://ria.ru/20250927/vospitateli-2044762727.html
Володин поздравил работников дошкольного образования с днем воспитателя
Володин поздравил работников дошкольного образования с днем воспитателя - РИА Новости, 27.09.2025
Володин поздравил работников дошкольного образования с днем воспитателя
27.09.2025
общество
вячеслав володин
госдума рф
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы. "Поздравляю работников и ветеранов дошкольного образования с профессиональным праздником. Окружая детей заботой и вниманием, воспитатели помогают малышам познавать мир, приобретать полезные навыки и раскрывать таланты, учат общаться и дружить", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы. Он отметил, что работники дошкольного образования вносят большой вклад в их развитие. "Спасибо за душевное тепло, чуткость и самоотдачу. За добросовестный, созидательный труд, от которого во многом зависит здоровье и благополучие каждого ребенка", - добавил председатель Госдумы. Володин пожелал работникам дошкольного образования счастья, успехов и всего наилучшего.
Володин поздравил работников дошкольного образования с днем воспитателя
