https://ria.ru/20250927/vengriya-2044806930.html

"Это фейк!" В Венгрии поставили на место главу МИД Украины

"Это фейк!" В Венгрии поставили на место главу МИД Украины - РИА Новости, 27.09.2025

"Это фейк!" В Венгрии поставили на место главу МИД Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал фейком сообщения о беспилотниках, якобы залетевших со стороны Венгрии на территорию Украины, об этом он написал в соцсети РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T18:27:00+03:00

2025-09-27T18:27:00+03:00

2025-09-27T18:27:00+03:00

в мире

венгрия

украина

петер сийярто

андрей сибига

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007758792_0:0:1392:784_1920x0_80_0_0_3b777ac55f74640b2d58f73d3f5a5172.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал фейком сообщения о беспилотниках, якобы залетевших со стороны Венгрии на территорию Украины, об этом он написал в соцсети X."Это фейк! Не нужно себя дискредитировать"! — ответил Сийярто на обвинения со стороны украинского коллеги Андрея Сибиги.Ранее Сибига назвал венгерских чиновников "слепыми" и опубликовал данные о якобы вторжении беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины.В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии".

https://ria.ru/20250927/siyyarto-2044768951.html

https://ria.ru/20250926/sibiga-2044711797.html

венгрия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, украина, петер сийярто, андрей сибига, владимир зеленский