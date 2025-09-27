https://ria.ru/20250927/vengriya-2044806930.html
"Это фейк!" В Венгрии поставили на место главу МИД Украины
"Это фейк!" В Венгрии поставили на место главу МИД Украины - РИА Новости, 27.09.2025
"Это фейк!" В Венгрии поставили на место главу МИД Украины
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал фейком сообщения о беспилотниках, якобы залетевших со стороны Венгрии на территорию Украины, об этом он написал в соцсети РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T18:27:00+03:00
2025-09-27T18:27:00+03:00
2025-09-27T18:27:00+03:00
в мире
венгрия
украина
петер сийярто
андрей сибига
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007758792_0:0:1392:784_1920x0_80_0_0_3b777ac55f74640b2d58f73d3f5a5172.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал фейком сообщения о беспилотниках, якобы залетевших со стороны Венгрии на территорию Украины, об этом он написал в соцсети X."Это фейк! Не нужно себя дискредитировать"! — ответил Сийярто на обвинения со стороны украинского коллеги Андрея Сибиги.Ранее Сибига назвал венгерских чиновников "слепыми" и опубликовал данные о якобы вторжении беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины.В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии".
https://ria.ru/20250927/siyyarto-2044768951.html
https://ria.ru/20250926/sibiga-2044711797.html
венгрия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007758792_233:0:1392:869_1920x0_80_0_0_47a04beebc87cd4e5703357d53b12336.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, петер сийярто, андрей сибига, владимир зеленский
В мире, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, Андрей Сибига, Владимир Зеленский
"Это фейк!" В Венгрии поставили на место главу МИД Украины
Сийярто назвал фейком слова Сибиги о венгерских БПЛА над Украиной