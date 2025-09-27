Рейтинг@Mail.ru
"Это фейк!" В Венгрии поставили на место главу МИД Украины - РИА Новости, 27.09.2025
18:27 27.09.2025
"Это фейк!" В Венгрии поставили на место главу МИД Украины
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал фейком сообщения о беспилотниках, якобы залетевших со стороны Венгрии на территорию Украины, об этом он написал в соцсети
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал фейком сообщения о беспилотниках, якобы залетевших со стороны Венгрии на территорию Украины, об этом он написал в соцсети X."Это фейк! Не нужно себя дискредитировать"! — ответил Сийярто на обвинения со стороны украинского коллеги Андрея Сибиги.Ранее Сибига назвал венгерских чиновников "слепыми" и опубликовал данные о якобы вторжении беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины.В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии".
"Это фейк!" В Венгрии поставили на место главу МИД Украины

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал фейком сообщения о беспилотниках, якобы залетевших со стороны Венгрии на территорию Украины, об этом он написал в соцсети X.
"Это фейк! Не нужно себя дискредитировать"! — ответил Сийярто на обвинения со стороны украинского коллеги Андрея Сибиги.
Ранее Сибига назвал венгерских чиновников "слепыми" и опубликовал данные о якобы вторжении беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины.
В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии".
