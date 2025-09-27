Рейтинг@Mail.ru
Более двух миллионов британцев выступили против цифровых удостоверений - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/velikobritaniya-2044839836.html
Более двух миллионов британцев выступили против цифровых удостоверений
Более двух миллионов британцев выступили против цифровых удостоверений - РИА Новости, 27.09.2025
Более двух миллионов британцев выступили против цифровых удостоверений
Петиция против введения в Великобритании обязательных цифровых удостоверений личности набрала уже более 2 миллионов подписей, свидетельствуют данные... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T23:24:00+03:00
2025-09-27T23:24:00+03:00
в мире
великобритания
ла-манш
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_875d33bb2d4bc8393542736b5eb831fa.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Петиция против введения в Великобритании обязательных цифровых удостоверений личности набрала уже более 2 миллионов подписей, свидетельствуют данные онлайн-платформы для петиций британского парламента. Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о намерении правительства ввести в стране обязательные для всех взрослых жителей цифровые удостоверения личности, без которых нельзя будет устроиться на работу, до следующих выборов, ожидающихся в 2029 году. По состоянию на 21.00 по местному времени (23.00 мск) петиция под названием "Не вводите цифровые удостоверения личности" набрала более 2 миллионов подписей. Примечательно, что 2 миллион она набрала всего за день. Для рассмотрения парламентом любая петиция должна набрать не менее 100 тысяч подписей. Пресс-секретарь канцелярии Стармера 3 сентября объявил местным СМИ, что в Великобритании рассматривают возможность введения цифрового удостоверения личности для борьбы с незаконными мигрантами, которые покупают поддельные документы. В четверг газета Times сообщила, что правительство создаст единую базу данных обладателей цифровых удостоверений, с которой будут обязаны сверяться все работодатели. На данный момент соискатели могут предъявить несколько видов документов, удостоверяющих личность, которые можно подделать и которые не всегда проверяются, подчеркивает издание. Газета добавляет, что Стармер изначально сомневался в необходимости таких мер из-за опасений по поводу ущемления гражданских свобод, однако решился на данный шаг из-за необходимости борьбы с нелегальной миграцией. Сторонники цифрового удостоверения личности считают, что таким образом можно бороться с незаконной миграцией и поддельными бумажными документами. Критики полагают, что такая мера нарушит неприкосновенность личной жизни и никак не поможет в борьбе с нелегалами. Активистская группа Big Brother Watch ("Слежка за большим братом"), выступающая за сохранение гражданских свобод, 2 сентября назвала инициативу антиутопической и заявила, что государство хочет заставить граждан ежедневно проходить через "цифровые контрольно-пропускные пункты". Незаконные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем в 2023 году. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
https://ria.ru/20250927/glava-2044760743.html
https://ria.ru/20250922/mintsifry-2043499901.html
https://ria.ru/20250922/povolotskiy-2042942862.html
великобритания
ла-манш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0cb2a5675ab462e1dd389531230c7a2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, ла-манш, кир стармер
В мире, Великобритания, Ла-Манш, Кир Стармер
Более двух миллионов британцев выступили против цифровых удостоверений

Петиция против цифровых удостоверений в Британии набрала более 2 млн подписей

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Петиция против введения в Великобритании обязательных цифровых удостоверений личности набрала уже более 2 миллионов подписей, свидетельствуют данные онлайн-платформы для петиций британского парламента.
Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о намерении правительства ввести в стране обязательные для всех взрослых жителей цифровые удостоверения личности, без которых нельзя будет устроиться на работу, до следующих выборов, ожидающихся в 2029 году.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Глава РФПИ прокомментировал планы Британии ввести электронные ID
Вчера, 10:53
По состоянию на 21.00 по местному времени (23.00 мск) петиция под названием "Не вводите цифровые удостоверения личности" набрала более 2 миллионов подписей. Примечательно, что 2 миллион она набрала всего за день. Для рассмотрения парламентом любая петиция должна набрать не менее 100 тысяч подписей.
Пресс-секретарь канцелярии Стармера 3 сентября объявил местным СМИ, что в Великобритании рассматривают возможность введения цифрового удостоверения личности для борьбы с незаконными мигрантами, которые покупают поддельные документы.
В четверг газета Times сообщила, что правительство создаст единую базу данных обладателей цифровых удостоверений, с которой будут обязаны сверяться все работодатели. На данный момент соискатели могут предъявить несколько видов документов, удостоверяющих личность, которые можно подделать и которые не всегда проверяются, подчеркивает издание. Газета добавляет, что Стармер изначально сомневался в необходимости таких мер из-за опасений по поводу ущемления гражданских свобод, однако решился на данный шаг из-за необходимости борьбы с нелегальной миграцией.
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Россияне смогут применять QR-код из сервиса "Госдоки" наравне с паспортом
22 сентября, 13:02
Сторонники цифрового удостоверения личности считают, что таким образом можно бороться с незаконной миграцией и поддельными бумажными документами. Критики полагают, что такая мера нарушит неприкосновенность личной жизни и никак не поможет в борьбе с нелегалами.
Активистская группа Big Brother Watch ("Слежка за большим братом"), выступающая за сохранение гражданских свобод, 2 сентября назвала инициативу антиутопической и заявила, что государство хочет заставить граждан ежедневно проходить через "цифровые контрольно-пропускные пункты".
Незаконные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем в 2023 году. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
Генеральный директор АО Центр биометрических технологий Владислав Поволоцкий на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Владислав Поволоцкий: с биометрией наступило будущее
22 сентября, 10:00
 
В миреВеликобританияЛа-МаншКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала