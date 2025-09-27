https://ria.ru/20250927/ukraina-2044742731.html
Источник рассказал о способах откупиться от мобилизации на Украине
Источник рассказал о способах откупиться от мобилизации на Украине - РИА Новости, 27.09.2025
Источник рассказал о способах откупиться от мобилизации на Украине
Сотрудники ТЦК, украинских военкоматов, специально ищут мужчин, которые ранее смогли "откупиться" от мобилизации, чтобы повторно получить взятку, рассказал РИА... РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сотрудники ТЦК, украинских военкоматов, специально ищут мужчин, которые ранее смогли "откупиться" от мобилизации, чтобы повторно получить взятку, рассказал РИА Новости источник в пророссийском подполье. "Гарантий, что повторно не примут, если получилось откупиться, нет. Могут даже через пару дней забрать снова. Платежеспособных могут даже специально повторно искать, чтобы еще раз получить "откуп", - рассказал подпольщик. Потом такого человека обычно стараются поскорее отправить на передовую как ненужного свидетеля, объяснил подпольщик. Он отметил, что материальное состояние человека оценивают еще в момент "бусификации", это первый этап, на котором размер взятки еще относительно небольшой. "Когда грузят в автобус, то просят за освобождение от трех до пяти тысяч долларов, иногда до семи, опять же зависит от того, насколько платежеспособным сочли. Потом идет медкомиссия, если конечности на месте, то годен - и тут не отмазаться", - добавил подпольщик. На медкомиссии строже контролируют самих сотрудников ТЦК, поэтому "решить вопрос" обычно получается только через военкома, объяснил он. "Пока судьба в руках военкома, за десять, иногда 15 тысяч долларов с ним можно договориться. А вот в центре подготовки речь пойдет уже о десятках тысяч долларов", - подчеркнул собеседник агентства.
