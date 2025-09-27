https://ria.ru/20250927/ukraina-2044742731.html

Источник рассказал о способах откупиться от мобилизации на Украине

Источник рассказал о способах откупиться от мобилизации на Украине

2025-09-27T06:47:00+03:00

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сотрудники ТЦК, украинских военкоматов, специально ищут мужчин, которые ранее смогли "откупиться" от мобилизации, чтобы повторно получить взятку, рассказал РИА Новости источник в пророссийском подполье. "Гарантий, что повторно не примут, если получилось откупиться, нет. Могут даже через пару дней забрать снова. Платежеспособных могут даже специально повторно искать, чтобы еще раз получить "откуп", - рассказал подпольщик. Потом такого человека обычно стараются поскорее отправить на передовую как ненужного свидетеля, объяснил подпольщик. Он отметил, что материальное состояние человека оценивают еще в момент "бусификации", это первый этап, на котором размер взятки еще относительно небольшой. "Когда грузят в автобус, то просят за освобождение от трех до пяти тысяч долларов, иногда до семи, опять же зависит от того, насколько платежеспособным сочли. Потом идет медкомиссия, если конечности на месте, то годен - и тут не отмазаться", - добавил подпольщик. На медкомиссии строже контролируют самих сотрудников ТЦК, поэтому "решить вопрос" обычно получается только через военкома, объяснил он. "Пока судьба в руках военкома, за десять, иногда 15 тысяч долларов с ним можно договориться. А вот в центре подготовки речь пойдет уже о десятках тысяч долларов", - подчеркнул собеседник агентства.

Дарья Буймова

