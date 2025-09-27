https://ria.ru/20250927/ukraina-2044723026.html
"Упырям мало": журналист раскрыл, что ждет оставшихся украинцев
"Упырям мало": журналист раскрыл, что ждет оставшихся украинцев - РИА Новости, 27.09.2025
"Упырям мало": журналист раскрыл, что ждет оставшихся украинцев
Запад продолжает прокси-войну с Россией до последнего украинца,написал в соцсети X журналист Томас Фази. РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Запад продолжает прокси-войну с Россией до последнего украинца,написал в соцсети X журналист Томас Фази."США начали эту войну в 2014 году. Сотни тысяч украинцев погибли, чтобы удовлетворить извращенную империалистическую цель Вашингтона — "обескровить" и ослабить Россию. Тем не менее, упырям все мало. До последнего украинца", — сказал он.Так журналист прокомментировал пост американского сенатора Марка Келли, в котором политик заявил, что Украина якобы может победить в конфликте с Россией.Во вторник президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским выразил мнение, что Киев при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные землиПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что прямых заявлений хозяина Белого дома об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта пока не было.
