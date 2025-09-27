https://ria.ru/20250927/turtsiya-2044819305.html

Генконсульство в Анталье не получало обращений об отравлении россиян

Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что не получало обращений о возможном отравлении российских туристов в Кемере. РИА Новости, 27.09.2025

АНКАРА, 27 сен - РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что не получало обращений о возможном отравлении российских туристов в Кемере.Telegram-канал Shot сообщил ранее в субботу, что несколько десятков туристов отравились в люксовом отеле в турецком курортном Кемере, двухлетнего ребенка из России экстренно доставили в больницу. Представитель муниципалитета Кемера сообщил РИА Новости об отсутствии обращений по отравлению российских туристов в отеле, заявив, что намерен расследовать появившиеся в сети сообщения об этом. Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Турции из-за сообщений о массовом отравлении туристов в отеле турецкого Кемера, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Обращений по данному вопросу в Генеральное консульство не поступало", - заявили в российском генконсульстве в Анталье.

