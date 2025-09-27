Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство в Анталье не получало обращений об отравлении россиян - РИА Новости, 27.09.2025
19:58 27.09.2025 (обновлено: 19:59 27.09.2025)
Генконсульство в Анталье не получало обращений об отравлении россиян
Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что не получало обращений о возможном отравлении российских туристов в Кемере. РИА Новости, 27.09.2025
АНКАРА, 27 сен - РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что не получало обращений о возможном отравлении российских туристов в Кемере.Telegram-канал Shot сообщил ранее в субботу, что несколько десятков туристов отравились в люксовом отеле в турецком курортном Кемере, двухлетнего ребенка из России экстренно доставили в больницу. Представитель муниципалитета Кемера сообщил РИА Новости об отсутствии обращений по отравлению российских туристов в отеле, заявив, что намерен расследовать появившиеся в сети сообщения об этом. Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Турции из-за сообщений о массовом отравлении туристов в отеле турецкого Кемера, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Обращений по данному вопросу в Генеральное консульство не поступало", - заявили в российском генконсульстве в Анталье.
анталья (провинция), россия, кемер, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Анталья (провинция), Россия, Кемер, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкТуристы в Кемере
Туристы в Кемере. Архивное фото
АНКАРА, 27 сен - РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что не получало обращений о возможном отравлении российских туристов в Кемере.
Telegram-канал Shot сообщил ранее в субботу, что несколько десятков туристов отравились в люксовом отеле в турецком курортном Кемере, двухлетнего ребенка из России экстренно доставили в больницу. Представитель муниципалитета Кемера сообщил РИА Новости об отсутствии обращений по отравлению российских туристов в отеле, заявив, что намерен расследовать появившиеся в сети сообщения об этом. Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Турции из-за сообщений о массовом отравлении туристов в отеле турецкого Кемера, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Обращений по данному вопросу в Генеральное консульство не поступало", - заявили в российском генконсульстве в Анталье.
Флаг Турции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Роспотребнадзор запросил данные у Минздрава Турции по отравлению в отеле
Анталья (провинция)РоссияКемерФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
