Рейтинг@Mail.ru
В Турции участились инциденты с туристами на море - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/turtsija-2044751362.html
В Турции участились инциденты с туристами на море
В Турции участились инциденты с туристами на море - РИА Новости, 27.09.2025
В Турции участились инциденты с туристами на море
Инциденты с туристами на море участились в этом году в Турции, туроператоры предложили минтуризма и МВД страны разработать новые правила, регулирующие морской... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T08:56:00+03:00
2025-09-27T08:56:00+03:00
турция
россия
кемер
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148204/99/1482049930_702:309:1830:943_1920x0_80_0_0_475fde1aa6d68afc2f3971dd76af55b1.jpg
СТАМБУЛ, 27 сен – РИА Новости. Инциденты с туристами на море участились в этом году в Турции, туроператоры предложили минтуризма и МВД страны разработать новые правила, регулирующие морской трафик, сообщил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. Российская туристка погибла в четверг в результате наезда катера в море у турецкого Кемера, капитан катера задержан, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Во вторник автобус с туристами, направлявшимися из аэропорта в гостиницы, столкнулся с маршруткой в турецкой Аланье на трассе D400, пострадали 15 человек, в том числе россияне. Семеро россиян остаются в больницах после ДТП, двое из них в реанимации, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ. "К сожалению, в курортных регионах большинство аварий происходит по вине неопытных водителей. Есть и те, в которых участвуют профессиональные водители, но уже из-за их невнимательности. Правила, безусловно, существуют, но их не соблюдают. К примеру, водители автобусов бывают усталыми из-за того, что их заставляют работать больше восьми часов, отсутствует необходимая проверка технического состояния автобусов", - сказал Санджар, комментируя инциденты с туристами. "Что касается моря, то особого контроля там нет. В этом году в Турции произошло уже три-четыре крупных аварии на море, поэтому необходимо внедрить регулирование, касающееся частных судов. Сейчас оно отсутствует, поэтому число ЧП начало расти. Я уже направил в министерство культуры и туризма и в МВД соответствующий документ касательно необходимости внедрить контроль за морским трафиком. Вероятнее всего в ближайшие несколько месяцев я получу ответ от министерства, будут внедрены новые правила, целью которых будет контроль за происходящим в море", - сообщил он на полях Стамбульской туристической выставки (ITF).
https://ria.ru/20250926/turtsiya-2044519024.html
https://ria.ru/20250925/turizm-2044318812.html
турция
россия
кемер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148204/99/1482049930_661:217:1799:1071_1920x0_80_0_0_c4b5b062a2e414316d7b9208d6e414d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, кемер, снг
Турция, Россия, Кемер, СНГ
В Турции участились инциденты с туристами на море

В Турции туроператоры предложили усилить контроль трафика после инцидентов

© AP Photo / IHAАвтомобили скорой помощи Турции
Автомобили скорой помощи Турции - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / IHA
Автомобили скорой помощи Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 27 сен – РИА Новости. Инциденты с туристами на море участились в этом году в Турции, туроператоры предложили минтуризма и МВД страны разработать новые правила, регулирующие морской трафик, сообщил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.
Российская туристка погибла в четверг в результате наезда катера в море у турецкого Кемера, капитан катера задержан, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Во вторник автобус с туристами, направлявшимися из аэропорта в гостиницы, столкнулся с маршруткой в турецкой Аланье на трассе D400, пострадали 15 человек, в том числе россияне. Семеро россиян остаются в больницах после ДТП, двое из них в реанимации, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Турции погибла российская туристка
Вчера, 11:28
"К сожалению, в курортных регионах большинство аварий происходит по вине неопытных водителей. Есть и те, в которых участвуют профессиональные водители, но уже из-за их невнимательности. Правила, безусловно, существуют, но их не соблюдают. К примеру, водители автобусов бывают усталыми из-за того, что их заставляют работать больше восьми часов, отсутствует необходимая проверка технического состояния автобусов", - сказал Санджар, комментируя инциденты с туристами.
"Что касается моря, то особого контроля там нет. В этом году в Турции произошло уже три-четыре крупных аварии на море, поэтому необходимо внедрить регулирование, касающееся частных судов. Сейчас оно отсутствует, поэтому число ЧП начало расти. Я уже направил в министерство культуры и туризма и в МВД соответствующий документ касательно необходимости внедрить контроль за морским трафиком. Вероятнее всего в ближайшие несколько месяцев я получу ответ от министерства, будут внедрены новые правила, целью которых будет контроль за происходящим в море", - сообщил он на полях Стамбульской туристической выставки (ITF).
Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Анталья и Москва обсудили совместные проекты в сфере туризма
25 сентября, 15:50
 
ТурцияРоссияКемерСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала