В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков в Telegram-канале. "Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность", - написал он. Коков добавил, что в республике местами возможно замедление работы мобильного интернета.

