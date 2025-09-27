https://ria.ru/20250927/trevoga-2044729229.html

В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников

В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников

В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в субботу в Дагестане, сообщает Telegram-канал МЧС республики.

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в субботу в Дагестане, сообщает Telegram-канал МЧС республики. "Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан 01.55 (мск) ", - говорится в сообщении.

