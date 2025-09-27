Рейтинг@Mail.ru
Татарстан в 2024 г стал лидером в ПФО по посещениям культурных мероприятий - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
18:26 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/tatarstan-2044806800.html
Татарстан в 2024 г стал лидером в ПФО по посещениям культурных мероприятий
Татарстан в 2024 г стал лидером в ПФО по посещениям культурных мероприятий - РИА Новости, 27.09.2025
Татарстан в 2024 г стал лидером в ПФО по посещениям культурных мероприятий
Татарстан по итогам 2024 года стал лидером в Приволжском федеральном округе по посещениям культурных мероприятий и вошел в первую десятку среди регионов России, РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T18:26:00+03:00
2025-09-27T18:26:00+03:00
республика татарстан
россия
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759951389_0:405:2921:2048_1920x0_80_0_0_38c01cff7eb83b1bbeb22f04e5f06a04.jpg
КАЗАНЬ, 27 сен – РИА Новости. Татарстан по итогам 2024 года стал лидером в Приволжском федеральном округе по посещениям культурных мероприятий и вошел в первую десятку среди регионов России, сообщает министерство культуры республики. "Зафиксировано 103,24 миллиона посещений культурных мероприятий по итогам 2024 года, и этот показатель на 10% выше 2023 года, темп роста составил 130% по отношению к плановому значению", - говорится в сообщении. Отмечается, что значительно возрос интерес к татарстанским постановкам за пределами республики. Государственные и муниципальные театры Татарстана по числу зрителей на спектаклях, представленных в субъектах Российской Федерации, по итогам 2024 года занимают второе место в России. По данным минкультуры, по числу посещений на гастролях внутри региона среднероссийский показатель в республике превышен в шесть раз. При этом общий показатель посещений театров по сравнению с 2023 годом показал прирост на 112,2 тысячи посещений. В первом полугодии 2025 года театры республики посетили 900 тысяч зрителей, поставлено 50 премьерных спектаклей, из них 10 - посвященных 80-летаю Победы в Великой Отечественной войне. Одним из значимых событий в культурной жизни Татарстана стал первый национальный спектакль-фэнтези "Мирас" ("Наследие"). Это грандиозное зрелище, представляющее свежий взгляд на многовековую татарскую культуру через призму циркового искусства, великолепные костюмы и декорации, эксклюзивные спецэффекты и мощный эмоциональный посыл. Казанский цирк готовил постановку полтора года. Были приглашены лучшие в стране режиссеры и художники, специализирующихся на подобных шоу. На площадке Казанского государственного цирка спектакль-фэнтези посмотрели 126 тысяч зрителей. Осенью запланированы показы "Мираса" в регионах России и за рубежом.
https://ria.ru/20250822/tatarstan-2036902629.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759951389_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2122c8747e09a12612dea37eb29dfad9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
Татарстан в 2024 г стал лидером в ПФО по посещениям культурных мероприятий

Татарстан вошел топ регионов России по посещениям культурных мероприятий

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМечеть Кул-Шариф в Казанском кремле
Мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 27 сен – РИА Новости. Татарстан по итогам 2024 года стал лидером в Приволжском федеральном округе по посещениям культурных мероприятий и вошел в первую десятку среди регионов России, сообщает министерство культуры республики.
"Зафиксировано 103,24 миллиона посещений культурных мероприятий по итогам 2024 года, и этот показатель на 10% выше 2023 года, темп роста составил 130% по отношению к плановому значению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что значительно возрос интерес к татарстанским постановкам за пределами республики. Государственные и муниципальные театры Татарстана по числу зрителей на спектаклях, представленных в субъектах Российской Федерации, по итогам 2024 года занимают второе место в России.
По данным минкультуры, по числу посещений на гастролях внутри региона среднероссийский показатель в республике превышен в шесть раз. При этом общий показатель посещений театров по сравнению с 2023 годом показал прирост на 112,2 тысячи посещений.
В первом полугодии 2025 года театры республики посетили 900 тысяч зрителей, поставлено 50 премьерных спектаклей, из них 10 - посвященных 80-летаю Победы в Великой Отечественной войне.
Одним из значимых событий в культурной жизни Татарстана стал первый национальный спектакль-фэнтези "Мирас" ("Наследие"). Это грандиозное зрелище, представляющее свежий взгляд на многовековую татарскую культуру через призму циркового искусства, великолепные костюмы и декорации, эксклюзивные спецэффекты и мощный эмоциональный посыл. Казанский цирк готовил постановку полтора года. Были приглашены лучшие в стране режиссеры и художники, специализирующихся на подобных шоу. На площадке Казанского государственного цирка спектакль-фэнтези посмотрели 126 тысяч зрителей. Осенью запланированы показы "Мираса" в регионах России и за рубежом.
Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Проекты из Татарстана вошли в число лучших в создании городской среды
22 августа, 08:58
 
Республика ТатарстанРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала