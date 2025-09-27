https://ria.ru/20250927/tatarstan-2044806800.html

Татарстан в 2024 г стал лидером в ПФО по посещениям культурных мероприятий

2025-09-27T18:26:00+03:00

КАЗАНЬ, 27 сен – РИА Новости. Татарстан по итогам 2024 года стал лидером в Приволжском федеральном округе по посещениям культурных мероприятий и вошел в первую десятку среди регионов России, сообщает министерство культуры республики. "Зафиксировано 103,24 миллиона посещений культурных мероприятий по итогам 2024 года, и этот показатель на 10% выше 2023 года, темп роста составил 130% по отношению к плановому значению", - говорится в сообщении. Отмечается, что значительно возрос интерес к татарстанским постановкам за пределами республики. Государственные и муниципальные театры Татарстана по числу зрителей на спектаклях, представленных в субъектах Российской Федерации, по итогам 2024 года занимают второе место в России. По данным минкультуры, по числу посещений на гастролях внутри региона среднероссийский показатель в республике превышен в шесть раз. При этом общий показатель посещений театров по сравнению с 2023 годом показал прирост на 112,2 тысячи посещений. В первом полугодии 2025 года театры республики посетили 900 тысяч зрителей, поставлено 50 премьерных спектаклей, из них 10 - посвященных 80-летаю Победы в Великой Отечественной войне. Одним из значимых событий в культурной жизни Татарстана стал первый национальный спектакль-фэнтези "Мирас" ("Наследие"). Это грандиозное зрелище, представляющее свежий взгляд на многовековую татарскую культуру через призму циркового искусства, великолепные костюмы и декорации, эксклюзивные спецэффекты и мощный эмоциональный посыл. Казанский цирк готовил постановку полтора года. Были приглашены лучшие в стране режиссеры и художники, специализирующихся на подобных шоу. На площадке Казанского государственного цирка спектакль-фэнтези посмотрели 126 тысяч зрителей. Осенью запланированы показы "Мираса" в регионах России и за рубежом.

