Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юга" - РИА Новости, 27.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 27.09.2025 (обновлено: 12:43 27.09.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 295 украинских военнослужащих и американский бронетранспортёр, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 295 украинских военнослужащих и американский бронетранспортёр, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Константиновка, Дроновка, Бересток, Дружковка, Плещеевка и Федоровка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 295 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и три автомобиля. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке министерства.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 295 украинских военнослужащих и американский бронетранспортёр, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Константиновка, Дроновка, Бересток, Дружковка, Плещеевка и Федоровка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 295 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и три автомобиля. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
