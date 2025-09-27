https://ria.ru/20250927/svo-2044768386.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юга"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юга" - РИА Новости, 27.09.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юга"

Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 295 украинских военнослужащих и американский бронетранспортёр, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T12:07:00+03:00

2025-09-27T12:07:00+03:00

2025-09-27T12:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

константиновка

вооруженные силы украины

северск

министерство обороны рф (минобороны рф)

дружковка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcddb6627ea667a2966bf05378dbed40.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 295 украинских военнослужащих и американский бронетранспортёр, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Константиновка, Дроновка, Бересток, Дружковка, Плещеевка и Федоровка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 295 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и три автомобиля. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

северск

дружковка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, константиновка, вооруженные силы украины, северск, министерство обороны рф (минобороны рф), дружковка