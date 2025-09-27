https://ria.ru/20250927/svo-2044768386.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юга" - РИА Новости, 27.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 295 украинских военнослужащих и американский бронетранспортёр, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T12:07:00+03:00
2025-09-27T12:07:00+03:00
2025-09-27T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
константиновка
вооруженные силы украины
северск
министерство обороны рф (минобороны рф)
дружковка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcddb6627ea667a2966bf05378dbed40.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 295 украинских военнослужащих и американский бронетранспортёр, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Константиновка, Дроновка, Бересток, Дружковка, Плещеевка и Федоровка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 295 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и три автомобиля. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
северск
дружковка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369352_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5d13245ab32e434b8a75d46ada3ea6d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, константиновка, вооруженные силы украины, северск, министерство обороны рф (минобороны рф), дружковка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Северск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Дружковка
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юга"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 295 боевиков в зоне действия войск "Юга"