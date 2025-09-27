https://ria.ru/20250927/svo-2044768267.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр" - РИА Новости, 27.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 75 военнослужащих ВСУ, бронемашину в Херсонской и Запорожской областях, сообщило в субботу...
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 75 военнослужащих ВСУ, бронемашину в Херсонской и Запорожской областях, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, механизированной бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Антоновка, Садовое Херсонской области, Камышевка и Лукьяновское Запорожской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства журналистам.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три склада боеприпасов и материальных средств.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
