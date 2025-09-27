https://ria.ru/20250927/ssha-2044757210.html

США отложили введение санкций против российско-сербской NIS

США отложили введение санкций против российско-сербской NIS - РИА Новости, 27.09.2025

США отложили введение санкций против российско-сербской NIS

США отложили введение санкции против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) с 1 октября до 8-9 октября, заявило Радио и телевидение Сербии (РТС) в РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T10:05:00+03:00

2025-09-27T10:05:00+03:00

2025-09-27T15:12:00+03:00

в мире

сша

сербия

нью-йорк (город)

александр вучич

марко рубио

владимир путин

нефтяная индустрия сербии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992579042_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_a23182f86ed82a55ee94f515022dcf9e.jpg

БЕЛГРАД, 27 сен – РИА Новости. США отложили введение санкции против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) с 1 октября до 8-9 октября, заявило Радио и телевидение Сербии (РТС) в ночь на субботу. Предыдущая отсрочка завершалась 26 сентября, за день до того президент Сербии Александр Вучич на полях ГА ООН в Нью-Йорке сообщил, что минфин США продлил отсрочку санкций только на четыре дня до 1 октября и отметил, что это нанесет ущерб Сербии, ставшей "сопутствующей потерей отношений русских и Запада". "После разговора с президентом Александром Вучичем США перенесли начало применения санкций NIS на еще восемь дней, то есть до 8-9 октября. Перед тем Вучич сказал РТС, что будет снова разговаривать с американскими партнерами", - передает телеканал. Компания не выступила с официальным сообщением. По данным РТС, директор NIS Кирилл Турденёв в письме работникам заверил их, что компания обеспечила резервы и имеет "альтернативные пути" для оплаты топлива на заправках в случае введения санкций и отказа банков сотрудничать. Президент Сербии ранее в ходе поездки в США заявил, что американские власти могут продлить отсрочку санкций против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) не более чем на месяц после 26 сентября и даже это находится под большим вопросом. Вучич 19 сентября высказывал опасение, что США больше не дадут отсрочки на введение санкций против NIS по истечении нынешней 26 сентября, но пообещал обсудить этот вопрос с американским руководством. В ночь на среду на полях Генеральной Ассамблеи ООН он провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам. "Нефтяная индустрия Сербии" 19 сентября подала запрос минфину США на седьмую отсрочку применения санкций. Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами. Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. А в июле он сказал, что власти страны не хотят национализировать компанию. США ввели санкции против NIS 10 января. Компания 14 марта подала минфину США запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals). "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.

https://ria.ru/20250902/vuchich-2039177451.html

https://ria.ru/20250926/sanktsii-2044716767.html

https://ria.ru/20250926/tramp-2044465768.html

сша

сербия

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, сербия, нью-йорк (город), александр вучич, марко рубио, владимир путин, нефтяная индустрия сербии, московская биржа, оон