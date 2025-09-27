https://ria.ru/20250927/ssha-2044723395.html
В США думают о нанесении ударов по наркоторговцам в Венесуэле, пишут СМИ
В США думают о нанесении ударов по наркоторговцам в Венесуэле, пишут СМИ - РИА Новости, 27.09.2025
В США думают о нанесении ударов по наркоторговцам в Венесуэле, пишут СМИ
Вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель, сообщил РИА Новости, 27.09.2025
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.По информации телеканала, обсуждаемые планы в первую очередь касаются нанесения ударов беспилотниками по членам и руководству наркоторговых группировок, а также на уничтожении нарколабораторий.При этом, несмотря на то, что эти удары могут быть нанесены в ближайшие несколько недель, президент США Дональд Трамп пока ещё ничего не одобрил.
