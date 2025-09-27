Рейтинг@Mail.ru
В США думают о нанесении ударов по наркоторговцам в Венесуэле, пишут СМИ - РИА Новости, 27.09.2025
01:01 27.09.2025 (обновлено: 01:10 27.09.2025)
В США думают о нанесении ударов по наркоторговцам в Венесуэле, пишут СМИ
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.По информации телеканала, обсуждаемые планы в первую очередь касаются нанесения ударов беспилотниками по членам и руководству наркоторговых группировок, а также на уничтожении нарколабораторий.При этом, несмотря на то, что эти удары могут быть нанесены в ближайшие несколько недель, президент США Дональд Трамп пока ещё ничего не одобрил.
в мире, сша, венесуэла, nbc, дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, NBC, Дональд Трамп
Генсек ООН призвал США соблюдать международное право в Карибском море
16 сентября, 20:01
Генсек ООН призвал США соблюдать международное право в Карибском море
16 сентября, 20:01
 
