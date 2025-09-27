https://ria.ru/20250927/ssha-2044702681.html

Предчувствие путча: поддержит ли президента его армия?

Предчувствие путча: поддержит ли президента его армия? - РИА Новости, 27.09.2025

Предчувствие путча: поддержит ли президента его армия?

Старожилы такого не припомнят: министр обороны (или по-нынешнему — военный министр) США Пит Хегсет пригласил в штаб-квартиру Пентагона сотни командиров —... РИА Новости, 27.09.2025

Старожилы такого не припомнят: министр обороны (или по-нынешнему — военный министр) США Пит Хегсет пригласил в штаб-квартиру Пентагона сотни командиров — генералов, адмиралов и самых высокопоставленных офицеров. Встреча назначена на вторник.Учитывая, что США — одна из двух крупнейших ядерных держав мира (вторая — это мы), новость выглядит интересной. Учитывая, что Россия официально числится одним из главных стратегических противников США, тем более.Надо сказать, что в самих Штатах про грядущее собрание никто ничего не понимает. Зачем оно, в чем его смысл? Петагон хранит молчание. Все согласны в одном: такой многочисленной очной встречи самых высокопоставленных офицеров США с министром обороны не было практически никогда, даже в самые напряженные моменты холодной войны.Тут еще надо понимать, что нынешний министр обороны Пит Хегсет — личность примечательная. Он бывший военный и, как мы бы сказали, военкор. Военные номенклатурщики воспринимают его как врага. Выдвинув его на должность, президент Трамп сделал это откровенно назло "глубинному государству", его бюрократии и его генералам, погрязшим в коррупции.Хегсет — человек несистемный, он не представляет никаких элит, кроме своего президента. Соответственно, он единственный, кто может наладить взаимодействие между Верховным главнокомандующим и его армией и честно донести позиции сторон.Официальная версия, которую, поднатужившись, выдали американские аналитики: министр собирается обсуждать с командирами грядущий шатдаун. Демократы блокируют принятие бюджета, соответственно, с 1 октября федеральные учреждения могут приостановить свою работу.Однако подобная комедия разыгрывается в США почти каждый год. То республиканцы, то демократы блокируют бюджет, сотрудники госучреждений уходят в отпуска, следует большой политический переполох, все обвиняют всех, кричат, брызгая слюной. И наконец — в мучительных судорогах рождается очередная "сделка", и все выходят на работу, как прежде. На армии шатдауны никогда не сказывались.Более интересной представляется версия о неготовности армии и флота США к отражению современных угроз. Украинский кризис, а вслед за ним и провалившееся нападение Израиля на Иран при участии США показали, что американские генералы десятилетиями готовились к совсем другой войне.Как результат, у США нет современной системы ПВО и ПРО, которая могла бы прикрывать всю огромную территорию. Нет порядочной защиты и у отдельных мегаполисов — это особенно хорошо заметно на фоне безупречной работы ПВО, прикрывающей, например, Москву и Московскую область.Нет масштабного производства своих беспилотников — в этом отношении американским военным приходится полагаться на Китай, который, вообще-то, числится их стратегическим противником. Нет готовности кадровых военных сражаться в условиях, где по-настоящему убивают: слишком велика привычка к войнам против заведомо слабейших стран.Нет понимания новой экономики войны. Только сейчас, спустя три с половиной года украинского конфликта, генсек НАТО Рютте додумался, что ракеты не слишком хороший вариант в борьбе с беспилотниками. Ну, собственно, да. Беспилотник стоит несколько сот долларов, ракета — несколько сот тысяч. Одна ракета собьет один дрон, а как сбивать целый рой — непонятно.Чудеса американской техники оказались во многом рассчитаны на чисто психологическое воздействие. А так-то все эти волшебные изделия стоимостью в миллионы долларов прекрасным образом горят. Наши войска на Донбассе успешно уничтожают "Брэдли", "Абрамсы" и "Пэтриоты". А хуситы весело пуляют по американским авианосцам, и только вопрос времени, когда рой дешевых беспилотников нанесет непоправимый ущерб этому чуду инженерной мысли.В Америке не принято говорить о безнадежном отставании армии от современных реалий, и только Пит Хегсет с его репутацией правдоруба может честно высказаться на эту тему.Однако еще более реалистичной версией происходящего выглядит то, что в окружении Трампа всерьез опасаются военного переворота. Да, он может быть обставлен как серия уличных протестов и подаваться как цветная революция за все хорошее против всего плохого. Но в любом случае американский Майдан будут устраивать элиты, а им обязательно потребуется помощь армии.Звоночки уже были: в издании The Hill открыто призывали американских военных не выполнять приказы Верховного главнокомандующего. Трамп тоже все понимает и старается играть на упреждение — ввел Нацгвардию в столицу и уже пригрозил стране чрезвычайным положением.Мы привыкли считать, что военные путчи бывают только в странах третьего мира. Однако на глазах нашего поколения США успешно превратились именно в такую страну. В ведущих политиков стреляют средь бела дня, наркокартели кошмарят население, уличная преступность бьет рекорды. Да просто гляньте на улицы Сан-Франциско — все сразу станет понятно.В этих условиях ставленник Трампа Пит Хегсет — единственный человек, который может прозондировать настроение генералов и адмиралов и честно доложить президенту об обстановке в войсках. Ну а дальше придется справляться по обстановке. Вашингтон так часто устраивал путчи в других странах, что неудивительно, если ему прилетит обратка.

