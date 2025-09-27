https://ria.ru/20250927/spetsoperatsiya-2044743983.html
ВСУ понесли большие потери на участке Меловое-Хатнее
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ВСУ понесли большие потери на харьковском направлении, в результате неудавшейся контратаки на участке фронта Меловое-Хатнее уничтожено до 70% штурмовых групп 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На участке фронта Меловое-Хатнее ВСУ предприняли попытку выдвижения штурмовых групп 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады для проведения контратаки. Комплексным огневым поражением попытка сорвана, уничтожено до 70% живой силы выдвинувшихся боевых групп", - сказал собеседник агентства.
