ВСУ понесли большие потери на участке Меловое-Хатнее

2025-09-27T07:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ВСУ понесли большие потери на харьковском направлении, в результате неудавшейся контратаки на участке фронта Меловое-Хатнее уничтожено до 70% штурмовых групп 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На участке фронта Меловое-Хатнее ВСУ предприняли попытку выдвижения штурмовых групп 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады для проведения контратаки. Комплексным огневым поражением попытка сорвана, уничтожено до 70% живой силы выдвинувшихся боевых групп", - сказал собеседник агентства.

