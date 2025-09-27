Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебрасывают силы с Покровского на Сумское направление
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:55 27.09.2025 (обновлено: 14:18 27.09.2025)
ВСУ перебрасывают силы с Покровского на Сумское направление
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Командование ВСУ перебрасывает подразделения 68-й отдельной егерской бригады с покровского на сумское направление, не дав им восполнить потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "С целью удержания линии фронта украинское командование перебрасывает с покровского направления подразделения 68-й отдельной егерской бригады вместо отправки их на восполнение потерь", - сказал собеседник агентства.В пятницу Минобороны России сообщило, что группировка войск "Север" освободила населенный пункт Юнаковка в Сумской области.Село Юнаковка было главным перевалочным пунктом для подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область прошлым летом. Потеря Юнаковки грозит украинской армии каскадным обрушением фронта на этом участке, село может стать плацдармом для наступления на Сумы. Расстояние до города — двадцать километров. Значительную часть этого пути можно пройти по лесным массивам, не опасаясь дронов. Юнаковка находится на господствующей высоте, откуда Сумы простреливаются ствольной артиллерией насквозь.Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров.По его словам, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Командование ВСУ перебрасывает подразделения 68-й отдельной егерской бригады с покровского на сумское направление, не дав им восполнить потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"С целью удержания линии фронта украинское командование перебрасывает с покровского направления подразделения 68-й отдельной егерской бригады вместо отправки их на восполнение потерь", - сказал собеседник агентства.
В пятницу Минобороны России сообщило, что группировка войск "Север" освободила населенный пункт Юнаковка в Сумской области.
Село Юнаковка было главным перевалочным пунктом для подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область прошлым летом. Потеря Юнаковки грозит украинской армии каскадным обрушением фронта на этом участке, село может стать плацдармом для наступления на Сумы. Расстояние до города — двадцать километров. Значительную часть этого пути можно пройти по лесным массивам, не опасаясь дронов. Юнаковка находится на господствующей высоте, откуда Сумы простреливаются ствольной артиллерией насквозь.
Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров.
По его словам, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
