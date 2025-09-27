Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили склад ВСУ на Краматорско-дружковском направлении
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 27.09.2025 (обновлено: 08:57 27.09.2025)
ВС России уничтожили склад ВСУ на Краматорско-дружковском направлении
ВС России уничтожили склад ВСУ на Краматорско-дружковском направлении - РИА Новости, 27.09.2025
ВС России уничтожили склад ВСУ на Краматорско-дружковском направлении
Операторы FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили склад с боеприпасами и сбили беспилотный летательный аппарат... РИА Новости, 27.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили склад с боеприпасами и сбили беспилотный летательный аппарат R-18 украинских войск на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Разведка выявила расположение склада с боеприпасами противника и передала координаты операторам FPV-дронов. Точными попаданиями склад был уничтожен… В небе тараном был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат R-18", - говорится в сообщении.
Операторы FPV-дронов сбили БПЛА R-18 украинских войск на Краматорско-Дружковском направлении
Операторы FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили склад с боеприпасами и сбили беспилотный летательный аппарат R-18 украинских войск на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны.
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России уничтожили склад ВСУ на Краматорско-дружковском направлении

ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ и дрон R-18

ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили склад с боеприпасами и сбили беспилотный летательный аппарат R-18 украинских войск на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Разведка выявила расположение склада с боеприпасами противника и передала координаты операторам FPV-дронов. Точными попаданиями склад был уничтожен… В небе тараном был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат R-18", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала