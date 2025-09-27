https://ria.ru/20250927/spetsoperatsiya-2044741186.html
ВС России уничтожили склад ВСУ на Краматорско-дружковском направлении
ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили склад с боеприпасами и сбили беспилотный летательный аппарат R-18 украинских войск на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Разведка выявила расположение склада с боеприпасами противника и передала координаты операторам FPV-дронов. Точными попаданиями склад был уничтожен… В небе тараном был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат R-18", - говорится в сообщении.
Операторы FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили склад с боеприпасами и сбили беспилотный летательный аппарат R-18 украинских войск на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны.
