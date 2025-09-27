https://ria.ru/20250927/solntse-2044752170.html
Ученые сообщили о повышенной солнечной активности
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Активность вспышек на Солнце в субботу будет существенно повышенной, кроме того, имеется возможность для дальнейшего её роста, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — спокойная. Вспышечная активность — существенно повышенная с возможностью дальнейшего роста", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. В течение минувших суток геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность уже была существенно повышена. При этом возможные риски для Земли были неясны, уточнили в Лаборатории.
