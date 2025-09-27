Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии ответили на дерзкий выпад главы МИД Украины - РИА Новости, 27.09.2025
12:13 27.09.2025
В Венгрии ответили на дерзкий выпад главы МИД Украины
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. МИД Украины разочарован, что не смог втянуть Будапешт в конфликт с Москвой, пишет министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X."Я могу понять разочарование украинского министра иностранных дел: им пока не удалось втянуть нас в свою войну, и какими бы провокационными ни были его заявления, им не удастся это сделать и в будущем", — заявил он.Сийярто подчеркнул, что Венгрия — суверенное государство, которое будет защищать своих граждан и не позволит себе быть втянутой в боевые действия.Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига нахамил властям соседнего государства в ответ на их обвинение Владимира Зеленского в "хунгарофобии".В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии".
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и глава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и глава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. МИД Украины разочарован, что не смог втянуть Будапешт в конфликт с Москвой, пишет министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X.
"Я могу понять разочарование украинского министра иностранных дел: им пока не удалось втянуть нас в свою войну, и какими бы провокационными ни были его заявления, им не удастся это сделать и в будущем", — заявил он.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия — суверенное государство, которое будет защищать своих граждан и не позволит себе быть втянутой в боевые действия.
Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига нахамил властям соседнего государства в ответ на их обвинение Владимира Зеленского в "хунгарофобии".
В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии".
