По Риму прошло многочисленное шествие против ЕС
19:03 27.09.2025 (обновлено: 20:19 27.09.2025)
По Риму прошло многочисленное шествие против ЕС
РИМ, 27 сен — РИА Новости. По центральным улицам Рима прошло шествие против политики Евросоюза, передает корреспондент РИА Новости. "Мы требуем выхода из Евросоюза. Он причинил Италии только вред. &lt;...&gt; Рыболовство, сельское хозяйство, электроснабжение, экология, ограничения свобод, а сегодня — война. Мы не желаем перевооружения. Европейский союз — мачеха Италии, и мы должны дистанцироваться от этого", — заявил журналистам перед началом шествия один из лидеров партии "Cуверенная и народная демократия" Марко Риццо.На марше собралось несколько тысяч человек под национальными флагами Италии. В голове колонны растянули баннер с призывом к отставке председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, который стал лозунгом всей акции. Президент движения Франческо Тоскано также прокомментировал обвинения западных страны в адрес России в том, что она якобы нарушила воздушное пространство самолетами и беспилотниками. "Нам это представляется всего лишь опасной инсценировкой, призванной подготовить европейское общественное мнение к войне, которую оно не желает и которая вместо этого злонамеренно разжигается сетью, процветающей на мистификациях, манипуляциях и лжи", — сказал он. Колонна, в которой оказался и российский триколор, прошла от площади Виктора Эммануила II до проспекта Императорских форумов. Полицейским пришлось перекрыть часть прилегающих улиц и освободить для митингующих проезжую часть. Шествие сопровождалось скандированием "Урсула, вон!" и завершилось выступлениями с небольшой сцены неподалеку от Колизея. Инциденты с БПЛА и самолетамиДесятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Эстония позднее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, что подтвердили средства объективного контроля. Маршрут пролегал над нейтральными водами в Балтийском море на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись.Румынское Министерство национальной обороны утверждало, что 20 сентября вечером на территорию страны залетал дрон, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Российского посла Олега Липаева на следующий день вызвали в МИД, не предоставив при этом никаких доказательств происхождения беспилотника.
2025
Протестное шествие против политики ЕС в Риме
Протестное шествие против политики ЕС прошло в субботу днем по центральным улицам Рима, передает корреспондент РИА Новости. Марш, организованный оппозиционной непарламентской партией "Cуверенная и народная демократия", собрал несколько тысяч человек. В голове колонны лидеры движения растянули баннер с призывом к отставке председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, который стал лозунгом всей акции. "Мы требуем выхода из ЕС. Он причинил Италии только вред... Рыболовство, сельское хозяйство, электроснабжение, экология, ограничения свобод, а сегодня - война. Мы не желаем перевооружения. ЕС - мачеха Италии, и мы должны дистанцироваться от этого", - заявил журналистам один из лидеров партии Марко Риццо.
На центральной площади Рима прошло многочисленное шествие против политики ЕС

РИМ, 27 сен — РИА Новости. По центральным улицам Рима прошло шествие против политики Евросоюза, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы требуем выхода из Евросоюза. Он причинил Италии только вред. <...> Рыболовство, сельское хозяйство, электроснабжение, экология, ограничения свобод, а сегодня — война. Мы не желаем перевооружения. Европейский союз — мачеха Италии, и мы должны дистанцироваться от этого", — заявил журналистам перед началом шествия один из лидеров партии "Cуверенная и народная демократия" Марко Риццо.
На марше собралось несколько тысяч человек под национальными флагами Италии. В голове колонны растянули баннер с призывом к отставке председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, который стал лозунгом всей акции.
Президент движения Франческо Тоскано также прокомментировал обвинения западных страны в адрес России в том, что она якобы нарушила воздушное пространство самолетами и беспилотниками.
"Нам это представляется всего лишь опасной инсценировкой, призванной подготовить европейское общественное мнение к войне, которую оно не желает и которая вместо этого злонамеренно разжигается сетью, процветающей на мистификациях, манипуляциях и лжи", — сказал он.
Колонна, в которой оказался и российский триколор, прошла от площади Виктора Эммануила II до проспекта Императорских форумов. Полицейским пришлось перекрыть часть прилегающих улиц и освободить для митингующих проезжую часть. Шествие сопровождалось скандированием "Урсула, вон!" и завершилось выступлениями с небольшой сцены неподалеку от Колизея.
Инциденты с БПЛА и самолетами

Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.
Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.
Эстония позднее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, что подтвердили средства объективного контроля. Маршрут пролегал над нейтральными водами в Балтийском море на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись.
Румынское Министерство национальной обороны утверждало, что 20 сентября вечером на территорию страны залетал дрон, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Российского посла Олега Липаева на следующий день вызвали в МИД, не предоставив при этом никаких доказательств происхождения беспилотника.
