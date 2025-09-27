https://ria.ru/20250927/sarkozi-2044787676.html
Во Франции расследуют угрозы в адрес председателя суда по делу Саркози
ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Французская прокуратура расследует угрозы в адрес председателя суда, вынесшей приговор экс-президенту Николя Саркози, сообщает в субботу агентство Франс Пресс. "Два "отдельных" расследования были начаты после "сообщений с угрозами", направленных в адрес председателя суда, которая приговорила Николя Саркози к пяти годам тюремного заключения и распорядилась о его скором заключении под стражу", - передает агентство со ссылкой на парижскую прокуратуру. Расследованиями занимается национальное управление по борьбе с ненавистью в интернете. Отмечается, что другие детали дела неизвестны. При этом ранее профсоюз судебных работников объявил, что направил жалобы в связи с "угрозами убийством или жестоким насилием". В прокуратуре напомнили, что наказание за угрозы убийством в адрес лиц, занимающих госдолжности, составляет 5 лет тюремного заключения. За преследование в соцсетях — 2 года тюрьмы и штраф 30 тысяч евро. Разглашение личной информации, позволяющей установить личность госслужащего и подвергнуть его из-за этого риску, наказуемо тюремным заключением на срок до 5 лет и штрафом в размере 75 тысяч евро. В четверг суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Экс-президент заявил о намерении подать апелляцию. Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года. В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму пять миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты. В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
