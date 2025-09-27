Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области самолет врезался в опору системы видеонаблюдения - РИА Новости, 27.09.2025
14:22 27.09.2025
В Новгородской области самолет врезался в опору системы видеонаблюдения
В Новгородской области самолет врезался в опору системы видеонаблюдения - РИА Новости, 27.09.2025
В Новгородской области самолет врезался в опору системы видеонаблюдения
Воздушное судно "Пайпер" из-за неисправности тормозов врезалось в опору системы видеонаблюдения аэропорта в Новгородской области, пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T14:22:00+03:00
2025-09-27T14:22:00+03:00
происшествия
новгородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044781518_0:127:1279:846_1920x0_80_0_0_d217a329b4963dc674ee87111b436d4b.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Воздушное судно "Пайпер" из-за неисправности тормозов врезалось в опору системы видеонаблюдения аэропорта в Новгородской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. По данным ведомства, в пятницу утром на аэродроме Кречевицы Новгородской области после запуска двигателя воздушное судно Пайпер из-за неисправности тормозной системы начало самопроизвольное движение и врезалось в опору системы видеонаблюдения аэропорта. "Инцидент привел к повреждению воздушного судна. На борту находился пилот, пострадавших нет. Ущерб устанавливается. Следственными органами осуществляется осмотр места происшествия, проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и причин случившегося", - говорится в сообщении в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
новгородская область
россия
происшествия, новгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новгородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новгородской области самолет врезался в опору системы видеонаблюдения

Самолет "Пайпер" врезался в опору системы видеонаблюдения в Новгородской области

© Фото : пресс-служба Западного МСУТ СКСотрудник СК на месте инцидента с легкомоторным самолетом на аэродроме Кречевицы в Новгородской области
Сотрудник СК на месте инцидента с легкомоторным самолетом на аэродроме Кречевицы в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© Фото : пресс-служба Западного МСУТ СК
Сотрудник СК на месте инцидента с легкомоторным самолетом на аэродроме Кречевицы в Новгородской области
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Воздушное судно "Пайпер" из-за неисправности тормозов врезалось в опору системы видеонаблюдения аэропорта в Новгородской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
По данным ведомства, в пятницу утром на аэродроме Кречевицы Новгородской области после запуска двигателя воздушное судно Пайпер из-за неисправности тормозной системы начало самопроизвольное движение и врезалось в опору системы видеонаблюдения аэропорта.
"Инцидент привел к повреждению воздушного судна. На борту находился пилот, пострадавших нет. Ущерб устанавливается. Следственными органами осуществляется осмотр места происшествия, проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и причин случившегося", - говорится в сообщении в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Самолет, столкнувшийся с бортом в Шереметьево, отстранен от полетов
25 сентября, 02:11
 
ПроисшествияНовгородская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
