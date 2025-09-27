https://ria.ru/20250927/samolet-2044781723.html

В Новгородской области самолет врезался в опору системы видеонаблюдения

2025-09-27T14:22:00+03:00

происшествия

новгородская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Воздушное судно "Пайпер" из-за неисправности тормозов врезалось в опору системы видеонаблюдения аэропорта в Новгородской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. По данным ведомства, в пятницу утром на аэродроме Кречевицы Новгородской области после запуска двигателя воздушное судно Пайпер из-за неисправности тормозной системы начало самопроизвольное движение и врезалось в опору системы видеонаблюдения аэропорта. "Инцидент привел к повреждению воздушного судна. На борту находился пилот, пострадавших нет. Ущерб устанавливается. Следственными органами осуществляется осмотр места происшествия, проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и причин случившегося", - говорится в сообщении в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

новгородская область

россия

