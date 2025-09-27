https://ria.ru/20250927/rossiya-2044840345.html
Пианист, больше десяти лет работавший в Таиланде, хочет выступить на Кубани
Пианист, больше десяти лет работавший в Таиланде, хочет выступить на Кубани - РИА Новости, 28.09.2025
Пианист, больше десяти лет работавший в Таиланде, хочет выступить на Кубани
Российский пианист Иван Шарапов, больше 10 лет живший и работавший в Таиланде, рассказал в беседе с РИА Новости, что рассчитывает дать концертную программу в... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-27T23:29:00+03:00
2025-09-27T23:29:00+03:00
2025-09-28T11:13:00+03:00
культура
россия
roland
госдума рф
в мире
таиланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152542/03/1525420331_0:469:3264:2305_1920x0_80_0_0_9754e69848b195ecc3ee858e9bf70543.jpg
КРАСНОДАР, 27 сен - РИА Новости. Российский пианист Иван Шарапов, больше 10 лет живший и работавший в Таиланде, рассказал в беседе с РИА Новости, что рассчитывает дать концертную программу в Краснодарском крае. Россиянин широко известен в Таиланде серией сольных концертных "марафонов" в память покойного короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX) и в честь царствующего монарха, короля Маха Ватчиралонгкона (Рамы Х), во время которых он исполняет на рояле без перерыва в течение 9-10 часов программу, состоящую из русской музыкальной классики, музыкальных произведений покойного короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX), написавшего более ста известных в Таиланде и в мире классических и джазовых композиций. Шарапов дважды получил премию Star of Siam Top People of the Year - в 2019 и 2024 году. В апреле 2025 года он переехал в Краснодар. На Кубани на этой неделе прошел его сольный концерт. Концерт в честь 157-й годовщины основания села Джигинка и 82-летия освобождения села от немецко-фашистских захватчиков пианист дал в местном Доме культуры в пятницу. "По личным обстоятельствам я приехал в Краснодар в апреле этого года. В селе Джигинка находится наше семейное захоронение, поэтому я и бывал там неоднократно. По воле случая я познакомился с директором местного Дома культуры - Степановой Мариной Анатольевной, и мы решили сделать концерт... Моя команда сейчас ведёт переговоры сразу на нескольких концертных площадках и я надеюсь, что скоро и в Краснодаре мы дадим концерты", - рассказал Шарапов РИА Новости. В программу концерта вошли произведения П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина, Г.Ф. Генделя, попурри из советских, российских и зарубежных песен, гимн России в обработке на фортепиано и стихи собственного сочинения Шарапова. Как рассказал пианист агентству, само здание Дома культуры в дореволюционное время было немецкой лютеранской кирхой - с особой акустикой. "Поскольку здание Дома культуры с особенной историей - до революции это была немецкая лютеранская кирха, акустические особенности позволили мне использовать цифровое электронное пианино "Roland". Играя в стенах бывшей кирхи, я подумал о том, что в моменте восстанавливается историческая справедливость и баланс, и в этих стенах спустя более века снова звучит музыка, которая была в те далёкие времена... Идея проведения таких концертов по историческим местам мне нравится", - сказал Шарапов. При этом во время выступления, как заявил пианист, случилось "чудо", когда во время выступления инструмент вдруг начал звучать, как клавесин. "На этом концерте случилось чудо, необъяснимая вещь. В момент исполнения мной "Пассакалии" Г.Ф. Генделя инструмент вдруг выдал абсолютно клавесинный звук, и секунд через 10 снова превратился в звук фортепианный", - сказал пианист. Концерт прошел при поддержке депутата ГД РФ Эдуард Кузнецов и глава администрации Джигинки Сергей Коммисаров, добавил Шарапов.
https://ria.ru/20250923/kramer-2043856593.html
https://ria.ru/20250909/matsuev-2040697771.html
россия
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152542/03/1525420331_0:0:3265:2448_1920x0_80_0_0_29497fb227d869d3fda79a869ce3d42e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, roland, госдума рф, в мире, таиланд
Культура, Россия, Roland, Госдума РФ, В мире, Таиланд
Пианист, больше десяти лет работавший в Таиланде, хочет выступить на Кубани
Больше 10 лет работавший в Таиланде пианист Шарапов хочет выступить на Кубани
КРАСНОДАР, 27 сен - РИА Новости. Российский пианист Иван Шарапов, больше 10 лет живший и работавший в Таиланде, рассказал в беседе с РИА Новости, что рассчитывает дать концертную программу в Краснодарском крае.
Россиянин широко известен в Таиланде серией сольных концертных "марафонов" в память покойного короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX) и в честь царствующего монарха, короля Маха Ватчиралонгкона (Рамы Х), во время которых он исполняет на рояле без перерыва в течение 9-10 часов программу, состоящую из русской музыкальной классики, музыкальных произведений покойного короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX), написавшего более ста известных в Таиланде и в мире классических и джазовых композиций. Шарапов дважды получил премию Star of Siam Top People of the Year - в 2019 и 2024 году. В апреле 2025 года он переехал в Краснодар. На Кубани на этой неделе прошел его сольный концерт.
Концерт в честь 157-й годовщины основания села Джигинка и 82-летия освобождения села от немецко-фашистских захватчиков пианист дал в местном Доме культуры в пятницу.
"По личным обстоятельствам я приехал в Краснодар в апреле этого года. В селе Джигинка находится наше семейное захоронение, поэтому я и бывал там неоднократно. По воле случая я познакомился с директором местного Дома культуры - Степановой Мариной Анатольевной, и мы решили сделать концерт... Моя команда сейчас ведёт переговоры сразу на нескольких концертных площадках и я надеюсь, что скоро и в Краснодаре мы дадим концерты", - рассказал Шарапов РИА Новости.
В программу концерта вошли произведения П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина, Г.Ф. Генделя, попурри из советских, российских и зарубежных песен, гимн России
в обработке на фортепиано и стихи собственного сочинения Шарапова.
Как рассказал пианист агентству, само здание Дома культуры в дореволюционное время было немецкой лютеранской кирхой - с особой акустикой.
"Поскольку здание Дома культуры с особенной историей - до революции это была немецкая лютеранская кирха, акустические особенности позволили мне использовать цифровое электронное пианино "Roland
". Играя в стенах бывшей кирхи, я подумал о том, что в моменте восстанавливается историческая справедливость и баланс, и в этих стенах спустя более века снова звучит музыка, которая была в те далёкие времена... Идея проведения таких концертов по историческим местам мне нравится", - сказал Шарапов.
При этом во время выступления, как заявил пианист, случилось "чудо", когда во время выступления инструмент вдруг начал звучать, как клавесин.
"На этом концерте случилось чудо, необъяснимая вещь. В момент исполнения мной "Пассакалии" Г.Ф. Генделя инструмент вдруг выдал абсолютно клавесинный звук, и секунд через 10 снова превратился в звук фортепианный", - сказал пианист.
Концерт прошел при поддержке депутата ГД
РФ Эдуард Кузнецов и глава администрации Джигинки Сергей Коммисаров, добавил Шарапов.