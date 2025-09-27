https://ria.ru/20250927/rossiya-2044840345.html

Пианист, больше десяти лет работавший в Таиланде, хочет выступить на Кубани

Пианист, больше десяти лет работавший в Таиланде, хочет выступить на Кубани - РИА Новости, 28.09.2025

Пианист, больше десяти лет работавший в Таиланде, хочет выступить на Кубани

Российский пианист Иван Шарапов, больше 10 лет живший и работавший в Таиланде, рассказал в беседе с РИА Новости, что рассчитывает дать концертную программу в... РИА Новости, 28.09.2025

КРАСНОДАР, 27 сен - РИА Новости. Российский пианист Иван Шарапов, больше 10 лет живший и работавший в Таиланде, рассказал в беседе с РИА Новости, что рассчитывает дать концертную программу в Краснодарском крае. Россиянин широко известен в Таиланде серией сольных концертных "марафонов" в память покойного короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX) и в честь царствующего монарха, короля Маха Ватчиралонгкона (Рамы Х), во время которых он исполняет на рояле без перерыва в течение 9-10 часов программу, состоящую из русской музыкальной классики, музыкальных произведений покойного короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX), написавшего более ста известных в Таиланде и в мире классических и джазовых композиций. Шарапов дважды получил премию Star of Siam Top People of the Year - в 2019 и 2024 году. В апреле 2025 года он переехал в Краснодар. На Кубани на этой неделе прошел его сольный концерт. Концерт в честь 157-й годовщины основания села Джигинка и 82-летия освобождения села от немецко-фашистских захватчиков пианист дал в местном Доме культуры в пятницу. "По личным обстоятельствам я приехал в Краснодар в апреле этого года. В селе Джигинка находится наше семейное захоронение, поэтому я и бывал там неоднократно. По воле случая я познакомился с директором местного Дома культуры - Степановой Мариной Анатольевной, и мы решили сделать концерт... Моя команда сейчас ведёт переговоры сразу на нескольких концертных площадках и я надеюсь, что скоро и в Краснодаре мы дадим концерты", - рассказал Шарапов РИА Новости. В программу концерта вошли произведения П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина, Г.Ф. Генделя, попурри из советских, российских и зарубежных песен, гимн России в обработке на фортепиано и стихи собственного сочинения Шарапова. Как рассказал пианист агентству, само здание Дома культуры в дореволюционное время было немецкой лютеранской кирхой - с особой акустикой. "Поскольку здание Дома культуры с особенной историей - до революции это была немецкая лютеранская кирха, акустические особенности позволили мне использовать цифровое электронное пианино "Roland". Играя в стенах бывшей кирхи, я подумал о том, что в моменте восстанавливается историческая справедливость и баланс, и в этих стенах спустя более века снова звучит музыка, которая была в те далёкие времена... Идея проведения таких концертов по историческим местам мне нравится", - сказал Шарапов. При этом во время выступления, как заявил пианист, случилось "чудо", когда во время выступления инструмент вдруг начал звучать, как клавесин. "На этом концерте случилось чудо, необъяснимая вещь. В момент исполнения мной "Пассакалии" Г.Ф. Генделя инструмент вдруг выдал абсолютно клавесинный звук, и секунд через 10 снова превратился в звук фортепианный", - сказал пианист. Концерт прошел при поддержке депутата ГД РФ Эдуард Кузнецов и глава администрации Джигинки Сергей Коммисаров, добавил Шарапов.

