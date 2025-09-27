Рейтинг@Mail.ru
На ярмарке в Дагестане произошла давка из-за бесплатной раздачи еды - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/rossiya-2044782433.html
На ярмарке в Дагестане произошла давка из-за бесплатной раздачи еды
На ярмарке в Дагестане произошла давка из-за бесплатной раздачи еды - РИА Новости, 27.09.2025
На ярмарке в Дагестане произошла давка из-за бесплатной раздачи еды
Давка произошла на ярмарке в дагестанском Избербаше из-за бесплатной раздачи еды, кадры распространились в местных Telegram-каналах. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T14:32:00+03:00
2025-09-27T14:32:00+03:00
в мире
избербаш
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027215008_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0057920076819a3c8b0566b97f67fff5.jpg
МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Давка произошла на ярмарке в дагестанском Избербаше из-за бесплатной раздачи еды, кадры распространились в местных Telegram-каналах. На кадрах видно, как люди собрались возле стола и, толкая друг друга, хватают еду. Все это под призывы организаторов раздачи успокоиться и вести себя "нормально". В пресс-службе администрации Избербаша сообщили РИА Новости, что ярмарку в пятницу организовала мэрия к 75-летию города. Собеседник агентства отметил, что "на ход мероприятия и позитивное настроение всех присутствующих" никакие инциденты не повлияли.
https://ria.ru/20250923/dagestan-2043788432.html
избербаш
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027215008_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_927723e9a4363a093dfa32da031cebdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, избербаш, республика дагестан
В мире, Избербаш, Республика Дагестан
На ярмарке в Дагестане произошла давка из-за бесплатной раздачи еды

На ярмарке в Избербаше произошла драка из-за бесплатной раздачи еды

© Getty Images / Elena OdareevaПриветственный знак на въезде в город Избербаш
Приветственный знак на въезде в город Избербаш - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© Getty Images / Elena Odareeva
Приветственный знак на въезде в город Избербаш. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Давка произошла на ярмарке в дагестанском Избербаше из-за бесплатной раздачи еды, кадры распространились в местных Telegram-каналах.
На кадрах видно, как люди собрались возле стола и, толкая друг друга, хватают еду. Все это под призывы организаторов раздачи успокоиться и вести себя "нормально".
В пресс-службе администрации Избербаша сообщили РИА Новости, что ярмарку в пятницу организовала мэрия к 75-летию города. Собеседник агентства отметил, что "на ход мероприятия и позитивное настроение всех присутствующих" никакие инциденты не повлияли.
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел к пастухам, застрявшим в горах в Дагестане - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Дагестане спасатели доставили еду застрявшим в горах пастухам
23 сентября, 16:34
 
В миреИзбербашРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала