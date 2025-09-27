https://ria.ru/20250927/rossiya-2044782433.html
На ярмарке в Дагестане произошла давка из-за бесплатной раздачи еды
На ярмарке в Дагестане произошла давка из-за бесплатной раздачи еды - РИА Новости, 27.09.2025
На ярмарке в Дагестане произошла давка из-за бесплатной раздачи еды
Давка произошла на ярмарке в дагестанском Избербаше из-за бесплатной раздачи еды, кадры распространились в местных Telegram-каналах.
МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Давка произошла на ярмарке в дагестанском Избербаше из-за бесплатной раздачи еды, кадры распространились в местных Telegram-каналах. На кадрах видно, как люди собрались возле стола и, толкая друг друга, хватают еду. Все это под призывы организаторов раздачи успокоиться и вести себя "нормально". В пресс-службе администрации Избербаша сообщили РИА Новости, что ярмарку в пятницу организовала мэрия к 75-летию города. Собеседник агентства отметил, что "на ход мероприятия и позитивное настроение всех присутствующих" никакие инциденты не повлияли.
