Россия надеется на продолжение диалога с США по Украине, заявил Лавров

Россия надеется на продолжение диалога с США по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 27.09.2025

Россия надеется на продолжение диалога с США по Украине, заявил Лавров

Россия связывает определенные надежды по урегулированию на Украине с продолжением российско-американского диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T19:25:00+03:00

2025-09-27T19:25:00+03:00

2025-09-27T19:59:00+03:00

ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия связывает определенные надежды по урегулированию на Украине с продолжением российско-американского диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Определенные надежды связываем с продолжением российско-американского диалога, особенно после саммита на Аляске. В подходах нынешней администрации США видим стремление не только способствовать поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу", - сказал Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

