Россия надеется на продолжение диалога с США по Украине, заявил Лавров
19:25 27.09.2025 (обновлено: 19:59 27.09.2025)
Россия надеется на продолжение диалога с США по Украине, заявил Лавров
Россия надеется на продолжение диалога с США по Украине, заявил Лавров
в мире
россия
украина
аляска
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
оон
ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия связывает определенные надежды по урегулированию на Украине с продолжением российско-американского диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Определенные надежды связываем с продолжением российско-американского диалога, особенно после саммита на Аляске. В подходах нынешней администрации США видим стремление не только способствовать поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу", - сказал Лавров, выступая на Генассамблее ООН.
в мире, россия, украина, аляска, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Украина, Аляска, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия связывает определенные надежды по урегулированию на Украине с продолжением российско-американского диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Определенные надежды связываем с продолжением российско-американского диалога, особенно после саммита на Аляске. В подходах нынешней администрации США видим стремление не только способствовать поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу", - сказал Лавров, выступая на Генассамблее ООН.
Лавров высказался об устранении первопричин конфликта на Украине
Заголовок открываемого материала