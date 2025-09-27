https://ria.ru/20250927/rossija-2044763321.html

Гендир Всемирной ядерной организации оценила опыт России в сфере АЭС

27.09.2025

Гендир Всемирной ядерной организации оценила опыт России в сфере АЭС - РИА Новости, 27.09.2025

Гендир Всемирной ядерной организации оценила опыт России в сфере АЭС

Россия обладает опытом, ноу-хау и компетенцией для строительства атомной электростанции с замкнутым топливным циклом, заявила РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия обладает опытом, ноу-хау и компетенцией для строительства атомной электростанции с замкнутым топливным циклом, заявила РИА Новости генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон. Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в четверг на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Это в полном смысле революционная разработка отечественных учёных и инженеров, практически весь объём отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркнул президент РФ. "Это однозначно то, что (госкорпорация - ред.) Росатом планировал сделать. И, честно говоря, я думаю, мы знаем, что опыт уже имеется. У нас уже есть быстрые реакторы, которые работают 40-50 лет. Поэтому я считаю, что Россия обладает ноу-хау и опытом, чтобы сделать что-то подобное", - сказала Бильбао-и-Леон на полях форума "Мировая атомная неделя" в Москве. Она также подчеркнула "великолепные" достижения "Росатома" в сотрудничестве с другими странами в усовершенствовании их ядерного потенциала. По словам Бильбао-и-Леон, большинство страны "действительно прикладывают много усилий" при добыче урана. "Я думаю, что существует множество возможностей в Центральной Азии... У многих стран Африки имеются огромные ресурсы. Мы просто действительно должны вложиться в их поиск и добычу", - добавила она.

