Россия рассчитывает на консенсус по Украине в декларации G20, заявила шерпа

РФ надеется, что отражение украинского конфликта в декларации G20 в ЮАР будет сбалансированным, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана... РИА Новости, 27.09.2025

ООН, 27 сен - РИА Новости, Сергей Попов. РФ надеется, что отражение украинского конфликта в декларации G20 в ЮАР будет сбалансированным, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Характер, в котором отражен этот конфликт в последней декларации "группы 20", весьма сбалансированный. Мы надеемся, что в этом году удастся выйти на консенсусное решение, которое будет устраивать все страны, включая Россию", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН.

