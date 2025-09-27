Рейтинг@Mail.ru
27.09.2025

Россия рассчитывает на консенсус по Украине в декларации G20, заявила шерпа
05:52 27.09.2025
Россия рассчитывает на консенсус по Украине в декларации G20, заявила шерпа
в мире
россия
юар
светлана лукаш
большая двадцатка
генеральная ассамблея оон
оон
украина
ООН, 27 сен - РИА Новости, Сергей Попов. РФ надеется, что отражение украинского конфликта в декларации G20 в ЮАР будет сбалансированным, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Характер, в котором отражен этот конфликт в последней декларации "группы 20", весьма сбалансированный. Мы надеемся, что в этом году удастся выйти на консенсусное решение, которое будет устраивать все страны, включая Россию", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН.
в мире, россия, юар, светлана лукаш, большая двадцатка, генеральная ассамблея оон, оон, украина
В мире, Россия, ЮАР, Светлана Лукаш, Большая двадцатка, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Украина
© Фото : Официальный сайт председательства Российской Федерации в "Группе двадцати"Заместитель начальника экспертного управления президента РФ, российский шерпа в G20 Светлана Лукаш
© Фото : Официальный сайт председательства Российской Федерации в "Группе двадцати"
Заместитель начальника экспертного управления президента РФ, российский шерпа в G20 Светлана Лукаш. Архивное фото
ООН, 27 сен - РИА Новости, Сергей Попов. РФ надеется, что отражение украинского конфликта в декларации G20 в ЮАР будет сбалансированным, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
"Характер, в котором отражен этот конфликт в последней декларации "группы 20", весьма сбалансированный. Мы надеемся, что в этом году удастся выйти на консенсусное решение, которое будет устраивать все страны, включая Россию", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН.
В мире, Россия, ЮАР, Светлана Лукаш, Большая двадцатка, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Украина
 
 
