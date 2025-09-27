https://ria.ru/20250927/rossija-2044740665.html
Россия рассчитывает на консенсус по Украине в декларации G20, заявила шерпа
Россия рассчитывает на консенсус по Украине в декларации G20, заявила шерпа - РИА Новости, 27.09.2025
Россия рассчитывает на консенсус по Украине в декларации G20, заявила шерпа
РФ надеется, что отражение украинского конфликта в декларации G20 в ЮАР будет сбалансированным, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T05:52:00+03:00
2025-09-27T05:52:00+03:00
2025-09-27T05:52:00+03:00
в мире
россия
юар
светлана лукаш
большая двадцатка
генеральная ассамблея оон
оон
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98160/29/981602984_0:0:636:357_1920x0_80_0_0_9c040dc5c5e7bd7784da19bea80ea185.jpg
ООН, 27 сен - РИА Новости, Сергей Попов. РФ надеется, что отражение украинского конфликта в декларации G20 в ЮАР будет сбалансированным, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Характер, в котором отражен этот конфликт в последней декларации "группы 20", весьма сбалансированный. Мы надеемся, что в этом году удастся выйти на консенсусное решение, которое будет устраивать все страны, включая Россию", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН.
https://ria.ru/20250925/zasedanie-2044421969.html
россия
юар
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98160/29/981602984_0:0:568:426_1920x0_80_0_0_ccbe50ae4fe5e1711fb6fd979b561b1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, юар, светлана лукаш, большая двадцатка, генеральная ассамблея оон, оон, украина
В мире, Россия, ЮАР, Светлана Лукаш, Большая двадцатка, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Украина
Россия рассчитывает на консенсус по Украине в декларации G20, заявила шерпа
Лукаш: Россия надеется на консенсус по Украине в декларации G20