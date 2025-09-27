Рейтинг@Mail.ru
Россия рассчитывает на сбалансированную декларацию по итогам саммита G20 - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/rossija-2044735380.html
Россия рассчитывает на сбалансированную декларацию по итогам саммита G20
Россия рассчитывает на сбалансированную декларацию по итогам саммита G20 - РИА Новости, 27.09.2025
Россия рассчитывает на сбалансированную декларацию по итогам саммита G20
Россия рассчитывает, что по итогам саммита G20 в ЮАР будет выработана сбалансированная декларация, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T03:55:00+03:00
2025-09-27T03:55:00+03:00
россия
юар
йоханнесбург
светлана лукаш
большая двадцатка
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831582763_304:0:3144:1597_1920x0_80_0_0_24c8b07dd55cd8f5689b3bcb89b328ee.jpg
ООН, 27 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Россия рассчитывает, что по итогам саммита G20 в ЮАР будет выработана сбалансированная декларация, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Мы надеемся, что декларация в Йоханнесбурге будет сбалансированной, как и все предыдущие декларации, в том числе в последние три года, когда этого было сложно достичь с учетом колоссальной поляризации мнений между странами, в том числе в группе 20", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН. Как отметила она, декларации "двадцатки" в последнее время затрагивают огромный спектр вопросов. "Прежде всего - это финансово-экономическая повестка: как обеспечить глобальный рост, как ответить на глобальные вызовы, такие как изменения климата или растущее неравенство, как бороться с долговым бременем развивающихся государств", - сказала она.
https://ria.ru/20250927/putin-2044728709.html
https://ria.ru/20250906/tramp-2040120658.html
россия
юар
йоханнесбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831582763_413:0:3144:2048_1920x0_80_0_0_7d2754f7f5c2eee773a49b141600e04a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, юар, йоханнесбург, светлана лукаш, большая двадцатка, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Россия, ЮАР, Йоханнесбург, Светлана Лукаш, Большая двадцатка, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Россия рассчитывает на сбалансированную декларацию по итогам саммита G20

Лукаш заявила, что Россия рассчитывает на сбалансированную декларацию G20 в ЮАР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 27 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Россия рассчитывает, что по итогам саммита G20 в ЮАР будет выработана сбалансированная декларация, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
"Мы надеемся, что декларация в Йоханнесбурге будет сбалансированной, как и все предыдущие декларации, в том числе в последние три года, когда этого было сложно достичь с учетом колоссальной поляризации мнений между странами, в том числе в группе 20", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Шерпа России надеется на участие Путина в саммите G20 в ЮАР
02:13
Как отметила она, декларации "двадцатки" в последнее время затрагивают огромный спектр вопросов.
"Прежде всего - это финансово-экономическая повестка: как обеспечить глобальный рост, как ответить на глобальные вызовы, такие как изменения климата или растущее неравенство, как бороться с долговым бременем развивающихся государств", - сказала она.
Трамп о присутствии Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в Майами в 2026 году - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Трамп был бы рад присутствию Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в США
6 сентября, 00:44
 
РоссияЮАРЙоханнесбургСветлана ЛукашБольшая двадцаткаГенеральная Ассамблея ООНООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала