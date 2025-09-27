https://ria.ru/20250927/rossija-2044735380.html
Россия рассчитывает на сбалансированную декларацию по итогам саммита G20
Россия рассчитывает на сбалансированную декларацию по итогам саммита G20 - РИА Новости, 27.09.2025
Россия рассчитывает на сбалансированную декларацию по итогам саммита G20
Россия рассчитывает, что по итогам саммита G20 в ЮАР будет выработана сбалансированная декларация, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана...
ООН, 27 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Россия рассчитывает, что по итогам саммита G20 в ЮАР будет выработана сбалансированная декларация, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Мы надеемся, что декларация в Йоханнесбурге будет сбалансированной, как и все предыдущие декларации, в том числе в последние три года, когда этого было сложно достичь с учетом колоссальной поляризации мнений между странами, в том числе в группе 20", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН. Как отметила она, декларации "двадцатки" в последнее время затрагивают огромный спектр вопросов. "Прежде всего - это финансово-экономическая повестка: как обеспечить глобальный рост, как ответить на глобальные вызовы, такие как изменения климата или растущее неравенство, как бороться с долговым бременем развивающихся государств", - сказала она.
