Экс-главу ГВСУ Белкова не отпустили в зону СВО, сообщил источник

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следователь не отпустил в зону СВО бывшего руководителя ГВСУ по спецобъектам Андрея Белкова, обвиняемого в покупке томографа по завышенной стоимости для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны России, рассказал РИА Новости осведомлённый источник. "Белков прошёл медкомиссию, заключил контракт с Минобороны, однако следователь не стал приостанавливать дело и не отпустил его в зону проведения спецоперации", - сказал собеседник агентства. Белков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия). Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по Москве. Как следует из материалов, Андрей Белков, находясь в должности директора "Главного военно-строительного управления по специальным объектам" при исполнении гособоронзаказа на покупку томографа организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение договора с ООО "Стройхимпроект" в лице гендиректора Елены Ляхович. Согласно условиям договора "Стройхимпроект" обязалось поставить по цене 121 миллион 705 рублей томограф в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы. Следствие считает, что стоимость томографа по договору была завышенной, а разницу в 48 миллионов рублей разделили между собой гендиректор ООО" Стройхимпроект" Елена Ляхович и главный бухгалтер организации Виктор Билько. Как указывается в материалах, Билько перевел 73,3 миллиона рублей поставщику томографа, а "денежными средствами в общей сумме 48 миллионов 239 тысяч 47 8 рублей 3 копейки" Ляхович и Билько распорядились по собственному усмотрению. Защита, в свою очередь, неоднократно заявляла в суде, что Белков заключил контракт на покупку магнитно-резонансного томографа по нижней границе рыночной цены. Защита указывала, что вопреки доводам следствия, конкурс на покупку томографа был проведен в полном соответствии с действующим законодательством, а сами сделки не причинили какого-либо ущерба. Андрей Белков вину не признает. Он находится в СИЗО. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Другую фигурантку дела, гендиректора "Стройхимпроект" Елену Ляхович, в декабре 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 4 годам условно со штрафом в 360 тысяч рублей. Ее дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку она признала вину и заключила досудебное соглашение.
