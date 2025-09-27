https://ria.ru/20250927/pvo-2044768764.html

Средства ПВО сбили 131 беспилотник ВСУ

Средства ПВО сбили 131 беспилотник ВСУ - РИА Новости, 27.09.2025

Средства ПВО сбили 131 беспилотник ВСУ

Силы ПВО РФ за сутки в ходе СВО сбили две управляемые авиационные бомбы и 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщило Минобороны... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T12:10:00+03:00

2025-09-27T12:10:00+03:00

2025-09-27T13:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Силы ПВО РФ за сутки в ходе СВО сбили две управляемые авиационные бомбы и 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в субботу."Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия