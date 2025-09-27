Средства ПВО сбили 131 беспилотник ВСУ

https://ria.ru/20250927/pvo-2044768764.html
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Силы ПВО РФ за сутки в ходе СВО сбили две управляемые авиационные бомбы и 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в субботу."Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
