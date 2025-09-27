https://ria.ru/20250927/pvo-2044744919.html
ПВО за ночь сбила 55 беспилотников
ПВО за ночь сбила 55 беспилотников - РИА Новости, 27.09.2025
ПВО за ночь сбила 55 беспилотников
ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T07:10:00+03:00
2025-09-27T07:10:00+03:00
2025-09-27T07:31:00+03:00
безопасность
ростовская область
брянская область
астраханская область
вооруженные силы украины
воронежская область
курская область
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников над российской территорией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250926/vsu--2044485984.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
брянская область
астраханская область
воронежская область
курская область
белгородская область
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростовская область, брянская область, астраханская область, вооруженные силы украины, воронежская область, курская область, белгородская область, беспилотники, волгоградская область
Безопасность, Ростовская область, Брянская область, Астраханская область, Вооруженные силы Украины, Воронежская область, Курская область, Белгородская область, Беспилотники, Волгоградская область