ПВО за ночь сбила 55 беспилотников

ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T07:10:00+03:00

2025-09-27T07:31:00+03:00

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников над российской территорией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

