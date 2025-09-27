Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь сбила 55 беспилотников - РИА Новости, 27.09.2025
07:10 27.09.2025 (обновлено: 07:31 27.09.2025)
ПВО за ночь сбила 55 беспилотников
ПВО за ночь сбила 55 беспилотников
ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников над российской территорией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников над российской территорией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска
Вчера, 08:03
Российские бойцы сбили:
  • 27 дронов — в Ростовской области;
  • восемь — в Брянской;
  • по шесть — в Астраханской и Воронежской;
  • пять — в Волгоградской;
  • два — в Курской;
  • один — в Белгородской.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
