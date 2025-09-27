Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Александра Галибина с 70-летием - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:18 27.09.2025 (обновлено: 16:19 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/pozdravlenie-2044793660.html
Путин поздравил Александра Галибина с 70-летием
Путин поздравил Александра Галибина с 70-летием - РИА Новости, 27.09.2025
Путин поздравил Александра Галибина с 70-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актера, режиссера и народного артиста страны Александра Галибина, отметив его многогранный талант и... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T16:18:00+03:00
2025-09-27T16:19:00+03:00
культура
россия
владимир путин
александр галибин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15110/91/151109141_0:16:513:304_1920x0_80_0_0_e53fd3f627ea6ab212fef48870960844.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актера, режиссера и народного артиста страны Александра Галибина, отметив его многогранный талант и постоянное стремление к творческому поиску, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Александр Владимирович! Примите поздравления с 70-летним юбилеем. Щедрый многогранный талант и постоянное стремление к творческому поиску помогли вам добиться заслуженного признания в актёрской и режиссёрской профессии, на организаторском и наставническом поприще, создать коллекцию ярких, запоминающихся театральных и киноработ, успешно реализовать целый ряд телевизионных, культурно-просветительских, детских проектов", - говорится в телеграмме. Президент пожелал ему доброго здоровья, благополучия и вдохновения.
https://ria.ru/20250915/serialy-2041413760.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15110/91/151109141_0:0:487:365_1920x0_80_0_0_79c45cbcb40cf5b742bdae407ca821ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, александр галибин
Культура, Россия, Владимир Путин, Александр Галибин
Путин поздравил Александра Галибина с 70-летием

Путин поздравил актера Галибина с 70-летием, отметив его многогранный талант

© РИА Новости / Илья ПиталевАлександр Галибин
Александр Галибин - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Александр Галибин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актера, режиссера и народного артиста страны Александра Галибина, отметив его многогранный талант и постоянное стремление к творческому поиску, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Уважаемый Александр Владимирович! Примите поздравления с 70-летним юбилеем. Щедрый многогранный талант и постоянное стремление к творческому поиску помогли вам добиться заслуженного признания в актёрской и режиссёрской профессии, на организаторском и наставническом поприще, создать коллекцию ярких, запоминающихся театральных и киноработ, успешно реализовать целый ряд телевизионных, культурно-просветительских, детских проектов", - говорится в телеграмме.
Президент пожелал ему доброго здоровья, благополучия и вдохновения.
Кадр из сериала Вампиры средней полосы - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Скоро в онлайн-кинотеатрах: самые ожидаемые фильмы и сериалы
15 сентября, 08:00
 
КультураРоссияВладимир ПутинАлександр Галибин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала