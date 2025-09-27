https://ria.ru/20250927/pozdravlenie-2044793660.html
Путин поздравил Александра Галибина с 70-летием
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актера, режиссера и народного артиста страны Александра Галибина, отметив его многогранный талант и постоянное стремление к творческому поиску, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Александр Владимирович! Примите поздравления с 70-летним юбилеем. Щедрый многогранный талант и постоянное стремление к творческому поиску помогли вам добиться заслуженного признания в актёрской и режиссёрской профессии, на организаторском и наставническом поприще, создать коллекцию ярких, запоминающихся театральных и киноработ, успешно реализовать целый ряд телевизионных, культурно-просветительских, детских проектов", - говорится в телеграмме. Президент пожелал ему доброго здоровья, благополучия и вдохновения.
