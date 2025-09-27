Рейтинг@Mail.ru
Американский посол разъяснил свое высказывание о легитимности Турции - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/posol-2044776926.html
Американский посол разъяснил свое высказывание о легитимности Турции
Американский посол разъяснил свое высказывание о легитимности Турции - РИА Новости, 27.09.2025
Американский посол разъяснил свое высказывание о легитимности Турции
Посол США в Турции, специальный представитель президента по Сирии Томас Баррак заявил, что его высказывание о "необходимости легитимности Турции", вызвавшее... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T13:24:00+03:00
2025-09-27T13:24:00+03:00
в мире
сша
турция
сирия
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1ed990cb027448c7c001671b5e42c93d.jpg
АНКАРА, 27 сен - РИА Новости. Посол США в Турции, специальный представитель президента по Сирии Томас Баррак заявил, что его высказывание о "необходимости легитимности Турции", вызвавшее недовольство в республике, было неверно истолковано. Во время выступления на панели "Голоса дипломатии: формирование роли Америки в мире" в Нью-Йорке в среду Баррак заявил, что президент США Дональд Трамп, уставший от разногласий с Анкарой по ряду вопросов двусторонней повестки, принял решение "предоставить Турции легитимность". Эти слова вызвали резкую реакцию в турецком обществе: партия "Родина" заявила о намерении провести акцию протеста с требованием выдворить американского посла. "Наш президент высоко ценит усилия Турции как в интересах США, так и в рамках НАТО. В понятие легитимности я вкладываю значение уважения. Это уважение со стороны президента Соединенных Штатов, который лично приглашает турецкого лидера, задает вопросы о проблемах, предлагает помощь турецкому народу и ищет пути совместной стабилизации региона. Когда я говорю "легитимность", речь идет именно об уважении, а не о каком-либо политическом подтексте", - заявил Баррак в комментарии, опубликованном газетой T24.
https://ria.ru/20250926/turtsiya-2044584717.html
сша
турция
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_068cc41cfdbb8744c0ff2883a3651685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, турция, сирия, дональд трамп, нато
В мире, США, Турция, Сирия, Дональд Трамп, НАТО
Американский посол разъяснил свое высказывание о легитимности Турции

Посол США Баррак заявил, что его высказывание о Турции неверно истолковали

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 27 сен - РИА Новости. Посол США в Турции, специальный представитель президента по Сирии Томас Баррак заявил, что его высказывание о "необходимости легитимности Турции", вызвавшее недовольство в республике, было неверно истолковано.
Во время выступления на панели "Голоса дипломатии: формирование роли Америки в мире" в Нью-Йорке в среду Баррак заявил, что президент США Дональд Трамп, уставший от разногласий с Анкарой по ряду вопросов двусторонней повестки, принял решение "предоставить Турции легитимность". Эти слова вызвали резкую реакцию в турецком обществе: партия "Родина" заявила о намерении провести акцию протеста с требованием выдворить американского посла.
"Наш президент высоко ценит усилия Турции как в интересах США, так и в рамках НАТО. В понятие легитимности я вкладываю значение уважения. Это уважение со стороны президента Соединенных Штатов, который лично приглашает турецкого лидера, задает вопросы о проблемах, предлагает помощь турецкому народу и ищет пути совместной стабилизации региона. Когда я говорю "легитимность", речь идет именно об уважении, а не о каком-либо политическом подтексте", - заявил Баррак в комментарии, опубликованном газетой T24.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Турция сама принимает решения о сотрудничестве с Россией, заявил Песков
Вчера, 14:55
 
В миреСШАТурцияСирияДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала