Американский посол разъяснил свое высказывание о легитимности Турции

АНКАРА, 27 сен - РИА Новости. Посол США в Турции, специальный представитель президента по Сирии Томас Баррак заявил, что его высказывание о "необходимости легитимности Турции", вызвавшее недовольство в республике, было неверно истолковано. Во время выступления на панели "Голоса дипломатии: формирование роли Америки в мире" в Нью-Йорке в среду Баррак заявил, что президент США Дональд Трамп, уставший от разногласий с Анкарой по ряду вопросов двусторонней повестки, принял решение "предоставить Турции легитимность". Эти слова вызвали резкую реакцию в турецком обществе: партия "Родина" заявила о намерении провести акцию протеста с требованием выдворить американского посла. "Наш президент высоко ценит усилия Турции как в интересах США, так и в рамках НАТО. В понятие легитимности я вкладываю значение уважения. Это уважение со стороны президента Соединенных Штатов, который лично приглашает турецкого лидера, задает вопросы о проблемах, предлагает помощь турецкому народу и ищет пути совместной стабилизации региона. Когда я говорю "легитимность", речь идет именно об уважении, а не о каком-либо политическом подтексте", - заявил Баррак в комментарии, опубликованном газетой T24.

