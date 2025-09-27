https://ria.ru/20250927/pogoda-2044730748.html

Россиян предупредили о заморозках в ближайшие дни

Россиян предупредили о заморозках в ближайшие дни - РИА Новости, 27.09.2025

Россиян предупредили о заморозках в ближайшие дни

На большей части территории России в ближайшие дни прогнозируется температура ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман...

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. На большей части территории России в ближайшие дни прогнозируется температура ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."На большей части России ниже нормы будет температура в ближайшие дни. Холодная погода распространяется с запада на восток. Связано это с тем, что воздушные массы практически по всей территории страны, начиная уже с воскресенья, повсеместно будут с севера... Постепенное по пространству, но резкое понижение температуры на 15-20 градусов", — сказал он.Синоптик отметил, что на европейской территории страны заморозки станут типичным явлением, причем не только в Северо-Западном федеральном округе."В центре Европейской России: и в Московской, и в сопредельных областях, и даже на юге Центрального федерального округа — в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской областях заморозки минус два — минус три градуса уже в ближайшие дни", — добавил метеоролог.Также, по словам ученого, сильное похолодание прогнозируются в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Ставропольском крае.Кроме того, до минус пяти температура будет опускаться в Поволжье, до минус шести — на Урале и юге Сибири.Как уточнил собеседник агентства, единственные мест, где сохраняется длительная теплая погода, — это Приморский край и юг Хабаровского края. Там ожидается температура выше 20 градусов, заключил Вильфанд.

