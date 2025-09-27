Рейтинг@Mail.ru
Запад строил свою гегемонию на подавлении культур, заявил Яковенко - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/podavlenie-2044755209.html
Запад строил свою гегемонию на подавлении культур, заявил Яковенко
Запад строил свою гегемонию на подавлении культур, заявил Яковенко - РИА Новости, 27.09.2025
Запад строил свою гегемонию на подавлении культур, заявил Яковенко
Подавление других культур было среди ключевых элементов глобальной гегемонии Запада, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня",... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T09:52:00+03:00
2025-09-27T09:52:00+03:00
элиста
россия
азия
александр яковенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023811702_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_c5e78668ca228a08f9883b1a5a7eac62.jpg
ЭЛИСТА, 27 сен – РИА Новости. Подавление других культур было среди ключевых элементов глобальной гегемонии Запада, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко в ходе III Международного буддийского форума в Элисте. "Одним из ключевых элементов 500-летней глобальной гегемонии Запада было подавление иных культур и цивилизаций, в процветании и самом существовании которых элиты западных стран справедливо усматривали угрозу своему доминированию, а по сути - возможности извлекать геополитическую ренту, жить за чужой счет, в том числе на путях неоколониальной эксплуатации в послевоенный период", – сказал он на секции "История буддизма в странах Азии: транскультурные перспективы" III Международного буддийского форума в Элисте. Запад, как заявил Яковенко, доказал свою цивилизационную несовместимость с другими, и этим он коренным образом отличается от России и государств глобального Юга и Востока. На повестке дня мирового развития стоит задача покончить с методами неоколониализма западных стран, и не допустить навязывания ими всему миру технологической зависимости на уровне информационных технологий и искусственного интеллекта, подчеркнул он. "Сами различия на уровне культуры рассматривались и продолжают рассматриваться на Западе как источник международных конфликтов. Отсюда стремление западных столиц нивелировать эти различия, навязать всем остальным эрзац западной культуры - безбожной, бездуховной и потому ведущей к саморазрушению человека и общества", – сказал Яковенко на форуме. Третий международный буддийский форум проходит 25-28 сентября в Элисте. В форуме участвуют представители 35 стран: Китая, Индии, Шри-Ланки, Бангладеша, Непала, Камбоджи, Мьянмы, Республики Корея, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Бразилии, Бутана, Испании. В программе форума – более 50 мероприятий.
https://ria.ru/20250927/polsha-2044743414.html
https://ria.ru/20250906/ekspert-2040149615.html
элиста
россия
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023811702_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_9fe1b5a2ab80e722e240c6cb0efd863e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
элиста, россия, азия, александр яковенко, в мире
Элиста, Россия, Азия, Александр Яковенко, В мире
Запад строил свою гегемонию на подавлении культур, заявил Яковенко

Яковенко назвал подавление других культур ключевым элементом гегемонии Запада

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Александр Яковенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЭЛИСТА, 27 сен – РИА Новости. Подавление других культур было среди ключевых элементов глобальной гегемонии Запада, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко в ходе III Международного буддийского форума в Элисте.
"Одним из ключевых элементов 500-летней глобальной гегемонии Запада было подавление иных культур и цивилизаций, в процветании и самом существовании которых элиты западных стран справедливо усматривали угрозу своему доминированию, а по сути - возможности извлекать геополитическую ренту, жить за чужой счет, в том числе на путях неоколониальной эксплуатации в послевоенный период", – сказал он на секции "История буддизма в странах Азии: транскультурные перспективы" III Международного буддийского форума в Элисте.
Фото БПЛА, опубликованное польскими СМИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
"Открыть новый фронт ". На Западе заговорили о войне с Россией
06:56
Запад, как заявил Яковенко, доказал свою цивилизационную несовместимость с другими, и этим он коренным образом отличается от России и государств глобального Юга и Востока. На повестке дня мирового развития стоит задача покончить с методами неоколониализма западных стран, и не допустить навязывания ими всему миру технологической зависимости на уровне информационных технологий и искусственного интеллекта, подчеркнул он.
"Сами различия на уровне культуры рассматривались и продолжают рассматриваться на Западе как источник международных конфликтов. Отсюда стремление западных столиц нивелировать эти различия, навязать всем остальным эрзац западной культуры - безбожной, бездуховной и потому ведущей к саморазрушению человека и общества", – сказал Яковенко на форуме.
Третий международный буддийский форум проходит 25-28 сентября в Элисте. В форуме участвуют представители 35 стран: Китая, Индии, Шри-Ланки, Бангладеша, Непала, Камбоджи, Мьянмы, Республики Корея, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Бразилии, Бутана, Испании. В программе форума – более 50 мероприятий.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Яковенко прокомментировал переименование Пентагона в Министерство войны
6 сентября, 09:51
 
ЭлистаРоссияАзияАлександр ЯковенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала