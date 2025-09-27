Запад строил свою гегемонию на подавлении культур, заявил Яковенко

https://ria.ru/20250927/podavlenie-2044755209.html

Подавление других культур было среди ключевых элементов глобальной гегемонии Запада, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня",... РИА Новости, 27.09.2025

ЭЛИСТА, 27 сен – РИА Новости. Подавление других культур было среди ключевых элементов глобальной гегемонии Запада, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко в ходе III Международного буддийского форума в Элисте. "Одним из ключевых элементов 500-летней глобальной гегемонии Запада было подавление иных культур и цивилизаций, в процветании и самом существовании которых элиты западных стран справедливо усматривали угрозу своему доминированию, а по сути - возможности извлекать геополитическую ренту, жить за чужой счет, в том числе на путях неоколониальной эксплуатации в послевоенный период", – сказал он на секции "История буддизма в странах Азии: транскультурные перспективы" III Международного буддийского форума в Элисте. Запад, как заявил Яковенко, доказал свою цивилизационную несовместимость с другими, и этим он коренным образом отличается от России и государств глобального Юга и Востока. На повестке дня мирового развития стоит задача покончить с методами неоколониализма западных стран, и не допустить навязывания ими всему миру технологической зависимости на уровне информационных технологий и искусственного интеллекта, подчеркнул он. "Сами различия на уровне культуры рассматривались и продолжают рассматриваться на Западе как источник международных конфликтов. Отсюда стремление западных столиц нивелировать эти различия, навязать всем остальным эрзац западной культуры - безбожной, бездуховной и потому ведущей к саморазрушению человека и общества", – сказал Яковенко на форуме. Третий международный буддийский форум проходит 25-28 сентября в Элисте. В форуме участвуют представители 35 стран: Китая, Индии, Шри-Ланки, Бангладеша, Непала, Камбоджи, Мьянмы, Республики Корея, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Бразилии, Бутана, Испании. В программе форума – более 50 мероприятий.

