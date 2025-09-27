Рейтинг@Mail.ru
Новый поворот в деле о Туринской плащанице: эта находка меняет все - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:20 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/plaschanitsa-2044656117.html
Новый поворот в деле о Туринской плащанице: эта находка меняет все
Новый поворот в деле о Туринской плащанице: эта находка меняет все - РИА Новости, 27.09.2025
Новый поворот в деле о Туринской плащанице: эта находка меняет все
Наверное, ни одна священная реликвия не вызывает столько споров, как Туринская плащаница. По преданию, в это льняное полотно тело Иисуса Христа завернули после... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T08:20:00+03:00
2025-09-27T08:20:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793822425_0:180:2953:1841_1920x0_80_0_0_f11769f6daa3c09cddfbd27f8127508c.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Наверное, ни одна священная реликвия не вызывает столько споров, как Туринская плащаница. По преданию, в это льняное полотно тело Иисуса Христа завернули после смерти на кресте.В научной среде очень много споров насчет его подлинности. И вот новое исследование, которое может положить конец многовековой дискуссии.Новый источникВ новой работе историка Николя Сарзо говорится об обнаружении нового и самого древнего источника, который посвящен "плату из Турина".Речь идет о трактате о необъяснимых явлениях (mirabilia), датированном 1355–1382 годами. Автор — нормандский ученый Николь Орем, умерший в 1382 году. И вот что он писал про плащаницу.Орем призывал своих читателей "внимательнее относиться к словам священников", особенно касательно подлинности святыни. Он делает вывод: реликвия в Турине — не более, чем подделка.Стал епископомНиколь Орем был личностью неординарной для своего времени. Его научные труды оказали влияние на Николая Кузанского, Николая Коперника, Галилео Галилея и Рене Декарта.Его исследования в области естествознания были по-настоящему революционными для своего времени. Он допускал, что картина мира может быть противоположной официальному взгляду Католической церкви.В своем труде "Книге о небе и мире" ученый предположил, что смена дня и ночи обусловлена вращением Земли вокруг оси. Хотя тогда все придерживались концепции Аристотеля: вокруг планеты вращается Небо.Впрочем, научные исследования не мешали Орему быть глубоко верующим человеком. Позже он стал епископом Лизье во Франции."Не шел на компромисс"В своем трактате Орем, как пишет Николя Сарзо, подробно осветил проблему мошенничества в Церкви. Причем свои претензии он изложил довольно обоснованно, а не в сатирической форме, как было принято тогда."В качестве примера он выбрал именно плащаницу. Тогда она хранилась во французской Лире, — говорит Сарзо. — Николь Орем не был готов идти на компромисс в своем научном подходе ради пастырских целей. Ему важнее было разоблачать все ошибки и манипуляции".Сложный путьИменно во Франции в 1353-м впервые документально зафиксировали реликвию. Хранилась она в шампанской деревне Лире.Там ее выставляли на поклонение примерно до 1355 года, когда епископ Труа приказал ее убрать. Произошло это как раз после громких заявлений нескольких служителей Церкви о подделке. В их числе был, видимо, и Николь Орем.Более чем на три десятилетия плащаница теряется. Следующее упоминание связано с папой Климентом VII. Тот разрешил ее выставлять, но с условием, что верующим будет объяснено: это "изображение плащаницы", а не она сама.Официальное заявление о том, что она ненастоящая, было сделано в меморандуме, направленном папе Клименту VII в 1389-м. Уже епископ Николь Орем обратился к королю Карлу VI с просьбой прекратить показывать плащаницу. И указал, что она представляет собой "изготовленную ткань с рукотворным изображением".Уже в XV веке плащаницу перевезли из Франции в Италию, в Турин. Там она хранится и по сей день."Поразительно, что из тысяч реликвий того периода именно та, которая наиболее четко описана средневековой Церковью как ложная, стала самой известной сегодня", — заключает Сарзо.Впрочем, точку пока ставить рано. Вокруг исследования Сарзо идут дискуссии. Возможно, будет еще немало поворотов в споре, который длится семь столетий.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793822425_58:0:2611:1915_1920x0_80_0_0_937769695f4e4b28c61a14aaf8b02053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Новый поворот в деле о Туринской плащанице: эта находка меняет все

© AP Photo / Massimo PincaТуринская плащаница
Туринская плащаница - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Massimo Pinca
Туринская плащаница
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Наверное, ни одна священная реликвия не вызывает столько споров, как Туринская плащаница. По преданию, в это льняное полотно тело Иисуса Христа завернули после смерти на кресте.
В научной среде очень много споров насчет его подлинности. И вот новое исследование, которое может положить конец многовековой дискуссии.

Новый источник

В новой работе историка Николя Сарзо говорится об обнаружении нового и самого древнего источника, который посвящен "плату из Турина".
Речь идет о трактате о необъяснимых явлениях (mirabilia), датированном 1355–1382 годами. Автор — нормандский ученый Николь Орем, умерший в 1382 году. И вот что он писал про плащаницу.
© РИА Новости / Юлия Маковейчук | Перейти в медиабанкТуринская плащаница
Туринская плащаница - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Юлия Маковейчук
Перейти в медиабанк
Туринская плащаница
Орем призывал своих читателей "внимательнее относиться к словам священников", особенно касательно подлинности святыни. Он делает вывод: реликвия в Турине — не более, чем подделка.

Стал епископом

Николь Орем был личностью неординарной для своего времени. Его научные труды оказали влияние на Николая Кузанского, Николая Коперника, Галилео Галилея и Рене Декарта.
Портрет Галилео Галилея кисти Юстуса Сустерманса
Портрет Галилео Галилея кисти Юстуса Сустерманса - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Портрет Галилео Галилея кисти Юстуса Сустерманса
Его исследования в области естествознания были по-настоящему революционными для своего времени. Он допускал, что картина мира может быть противоположной официальному взгляду Католической церкви.
В своем труде "Книге о небе и мире" ученый предположил, что смена дня и ночи обусловлена вращением Земли вокруг оси. Хотя тогда все придерживались концепции Аристотеля: вокруг планеты вращается Небо.
Впрочем, научные исследования не мешали Орему быть глубоко верующим человеком. Позже он стал епископом Лизье во Франции.

"Не шел на компромисс"

В своем трактате Орем, как пишет Николя Сарзо, подробно осветил проблему мошенничества в Церкви. Причем свои претензии он изложил довольно обоснованно, а не в сатирической форме, как было принято тогда.
© РИА Новости / Милена ФаустоваМонсеньор Джузеппе Гиберти у фотокопии Туринской плащаницы
Монсеньор Джузеппе Гиберти у фото-копии Туринской плащаницы - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Милена Фаустова
Монсеньор Джузеппе Гиберти у фотокопии Туринской плащаницы
"В качестве примера он выбрал именно плащаницу. Тогда она хранилась во французской Лире, — говорит Сарзо. — Николь Орем не был готов идти на компромисс в своем научном подходе ради пастырских целей. Ему важнее было разоблачать все ошибки и манипуляции".

Сложный путь

Именно во Франции в 1353-м впервые документально зафиксировали реликвию. Хранилась она в шампанской деревне Лире.
Там ее выставляли на поклонение примерно до 1355 года, когда епископ Труа приказал ее убрать. Произошло это как раз после громких заявлений нескольких служителей Церкви о подделке. В их числе был, видимо, и Николь Орем.
© РИА Новости / Алена Душка"Высокое паломничество" к Туринской плащанице
«Высокое паломничество» к Туринской Плащанице - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Алена Душка
"Высокое паломничество" к Туринской плащанице
Более чем на три десятилетия плащаница теряется. Следующее упоминание связано с папой Климентом VII. Тот разрешил ее выставлять, но с условием, что верующим будет объяснено: это "изображение плащаницы", а не она сама.
Официальное заявление о том, что она ненастоящая, было сделано в меморандуме, направленном папе Клименту VII в 1389-м. Уже епископ Николь Орем обратился к королю Карлу VI с просьбой прекратить показывать плащаницу. И указал, что она представляет собой "изготовленную ткань с рукотворным изображением".
© РИА Новости / Юлия МаковейчукТуринская плащаница
Туринская плащаница - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Юлия Маковейчук
Туринская плащаница
Уже в XV веке плащаницу перевезли из Франции в Италию, в Турин. Там она хранится и по сей день.
"Поразительно, что из тысяч реликвий того периода именно та, которая наиболее четко описана средневековой Церковью как ложная, стала самой известной сегодня", — заключает Сарзо.
Впрочем, точку пока ставить рано. Вокруг исследования Сарзо идут дискуссии. Возможно, будет еще немало поворотов в споре, который длится семь столетий.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала