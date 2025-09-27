https://ria.ru/20250927/plaschanitsa-2044656117.html

Новый поворот в деле о Туринской плащанице: эта находка меняет все

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Наверное, ни одна священная реликвия не вызывает столько споров, как Туринская плащаница. По преданию, в это льняное полотно тело Иисуса Христа завернули после смерти на кресте.В научной среде очень много споров насчет его подлинности. И вот новое исследование, которое может положить конец многовековой дискуссии.Новый источникВ новой работе историка Николя Сарзо говорится об обнаружении нового и самого древнего источника, который посвящен "плату из Турина".Речь идет о трактате о необъяснимых явлениях (mirabilia), датированном 1355–1382 годами. Автор — нормандский ученый Николь Орем, умерший в 1382 году. И вот что он писал про плащаницу.Орем призывал своих читателей "внимательнее относиться к словам священников", особенно касательно подлинности святыни. Он делает вывод: реликвия в Турине — не более, чем подделка.Стал епископомНиколь Орем был личностью неординарной для своего времени. Его научные труды оказали влияние на Николая Кузанского, Николая Коперника, Галилео Галилея и Рене Декарта.Его исследования в области естествознания были по-настоящему революционными для своего времени. Он допускал, что картина мира может быть противоположной официальному взгляду Католической церкви.В своем труде "Книге о небе и мире" ученый предположил, что смена дня и ночи обусловлена вращением Земли вокруг оси. Хотя тогда все придерживались концепции Аристотеля: вокруг планеты вращается Небо.Впрочем, научные исследования не мешали Орему быть глубоко верующим человеком. Позже он стал епископом Лизье во Франции."Не шел на компромисс"В своем трактате Орем, как пишет Николя Сарзо, подробно осветил проблему мошенничества в Церкви. Причем свои претензии он изложил довольно обоснованно, а не в сатирической форме, как было принято тогда."В качестве примера он выбрал именно плащаницу. Тогда она хранилась во французской Лире, — говорит Сарзо. — Николь Орем не был готов идти на компромисс в своем научном подходе ради пастырских целей. Ему важнее было разоблачать все ошибки и манипуляции".Сложный путьИменно во Франции в 1353-м впервые документально зафиксировали реликвию. Хранилась она в шампанской деревне Лире.Там ее выставляли на поклонение примерно до 1355 года, когда епископ Труа приказал ее убрать. Произошло это как раз после громких заявлений нескольких служителей Церкви о подделке. В их числе был, видимо, и Николь Орем.Более чем на три десятилетия плащаница теряется. Следующее упоминание связано с папой Климентом VII. Тот разрешил ее выставлять, но с условием, что верующим будет объяснено: это "изображение плащаницы", а не она сама.Официальное заявление о том, что она ненастоящая, было сделано в меморандуме, направленном папе Клименту VII в 1389-м. Уже епископ Николь Орем обратился к королю Карлу VI с просьбой прекратить показывать плащаницу. И указал, что она представляет собой "изготовленную ткань с рукотворным изображением".Уже в XV веке плащаницу перевезли из Франции в Италию, в Турин. Там она хранится и по сей день."Поразительно, что из тысяч реликвий того периода именно та, которая наиболее четко описана средневековой Церковью как ложная, стала самой известной сегодня", — заключает Сарзо.Впрочем, точку пока ставить рано. Вокруг исследования Сарзо идут дискуссии. Возможно, будет еще немало поворотов в споре, который длится семь столетий.

