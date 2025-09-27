https://ria.ru/20250927/peregovory-2044812074.html

Украину необходимо лишить возможности вести войну, заявил Мирошник

Украину необходимо лишить возможности вести войну, заявил Мирошник - РИА Новости, 27.09.2025

Украину необходимо лишить возможности вести войну, заявил Мирошник

Россия на переговорах не снимала вопрос о демилитаризации Украины, она должна быть лишена возможности физически вести войну, заявил посол по особым поручениям... РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия на переговорах не снимала вопрос о демилитаризации Украины, она должна быть лишена возможности физически вести войну, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Мирошник выступил на дискуссии "Преступления киевского режима" на фестивале документальных фильмов "RT.Док: Время наших героев", проходящем в Минске, передает корреспондент РИА Новости. "То, о чем ведутся переговоры, - переговоры ведутся об урегулировании. Переговоры ведутся, и позиция России в них, она очень простая и понятная, - мы можем достичь снятия опасности со стороны Украины путем военного, а если мы хотим сохранить жизни людей, мы можем об этом договориться. Мы не снимали вопрос о демилитаризации Украины. Она должна быть лишена возможности физически вести войну. Режим, который привел вот к этому нацизму, он не может править этой страной, потому что он является токсичным", - подчеркнул посол.По словам Мирошника, этот режим очень токсичен и для России, и для Белоруссии."Перво-наперво мы понимаем, откуда происходят вот эти болотные миазмы. Оттуда летят ДРГ, оттуда идет тлетворное влияние, оттуда происходят провокации, поэтому мириться с такими соседями нельзя. Венгры тоже долго помалкивали, до тех пор, пока Украина не решила "знаете, тут у вас нефтепровод идет, а мы хотим, чтобы вы думали по-другому. А что мы сделали? Мы взяли и взорвали вам эти нефтепроводы". Кто не понимает в Европе, что Украина пойдет на все что угодно, лишь бы достичь своего результата, чтобы продолжали финансировать войну, чтобы у них продолжалась быть вот эта международная дипломатическая крыша, чтобы их прикрывали от расследования этих преступлений, чтобы продолжали давать вооружение, и они тем самым просто находились при власти. Они пойдут на все. И мы с вами это должны прекрасно понимать", - сказал посол.По мнению Мирошника, это отражается на официальной позиции любой страны, когда принимаются решения."Увы, мир не построен как система права внутри государства, где есть уголовный кодекс: совершил преступление - иди в тюрьму. Международное право так не работает. Международное право работает по-другому. Когда есть коалиция государств, которые призывают к ответственности нарушителя общих правил, а когда есть коалиция государств, которая сказала: "знаете, конечно, это правила, но давайте мы их не будем соблюдать, потому что нам нужно, потому что нам хочется поделить Россию, потому что зачем вам так много недр, у вас нефть, газ, лес. Это нам, прекрасной цивилизованной Европе нужно. Это вам не нужно", - отметил посол.Мирошник указал, что Европа не хочет реагировать на убийства в Судже, потому что не хочет этого видеть."Но поверьте, в 1945 году тоже была иллюзия, вся Европа считала, что немцы - достаточно цивилизованная нация. Это носители главной европейской культуры. Тогда (лидер Советского Союза Иосиф) Сталин настоял: Нюрнбергский трибунал должен быть, и на этом трибунале должны быть представлены все доказательства совершенных преступлений. И поверьте, во многих странах тогда буквально схватились за голову, когда им показали Бухенвальд, когда им показали Освенцим, когда им рассказали про Хатынь, когда им рассказали про все эти ужасы, которые пережили наши предки, а они же продолжали жить в иллюзиях, потому что их хата была с краю, потому что они считали, что это пронеслось мимо них, и ничего с этим не будет до тех пор, пока не придет в их дом", - считает посол.Мирошник заключил, что нужна жесткая позиция, а формироваться она должна на фактах того, что реально с нами рядом происходит.Проведенная в марте операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и почти всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.

