Пашинян надеется доложить на следующей сессии ГА ООН о договоре с Баку

Пашинян надеется доложить на следующей сессии ГА ООН о договоре с Баку

2025-09-27T22:36:00+03:00

ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что сможет доложить о подписанном с Азербайджаном мирном договоре на следующей, 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Надеюсь, что к тому времени, на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, смогу доложить, что соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном как минимум подписано, граница между Арменией и Турцией открыта, а большая часть инвестиционного проекта в рамках программы "Маршрут Трампа" реализована", - заявил Пашинян, выступая на общеполитических дебатах в ходе недели высокого уровня юбилейной 80-й Генеральной ассамблеи ООН. По его словам, Армения подтверждает свою приверженность мирной повестке. "Я убежден, что при тесном диалоге с Азербайджаном, содействии региональных стран и международного сообщества мы уже никогда не отклонимся от мирного курса", - заявил премьер Армении. В начале августа по итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.

Наталья Макарова

