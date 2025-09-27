Рейтинг@Mail.ru
Пашинян надеется доложить на следующей сессии ГА ООН о договоре с Баку - РИА Новости, 27.09.2025
22:36 27.09.2025
Пашинян надеется доложить на следующей сессии ГА ООН о договоре с Баку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что сможет доложить о подписанном с Азербайджаном мирном договоре на следующей, 81-й сессии Генеральной... РИА Новости, 27.09.2025
ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что сможет доложить о подписанном с Азербайджаном мирном договоре на следующей, 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Надеюсь, что к тому времени, на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, смогу доложить, что соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном как минимум подписано, граница между Арменией и Турцией открыта, а большая часть инвестиционного проекта в рамках программы "Маршрут Трампа" реализована", - заявил Пашинян, выступая на общеполитических дебатах в ходе недели высокого уровня юбилейной 80-й Генеральной ассамблеи ООН. По его словам, Армения подтверждает свою приверженность мирной повестке. "Я убежден, что при тесном диалоге с Азербайджаном, содействии региональных стран и международного сообщества мы уже никогда не отклонимся от мирного курса", - заявил премьер Армении. В начале августа по итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Пашинян надеется доложить на следующей сессии ГА ООН о договоре с Баку

Пашинян надеется доложить о подписанном с Баку мире на следующей сессии ГА ООН

ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что сможет доложить о подписанном с Азербайджаном мирном договоре на следующей, 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Надеюсь, что к тому времени, на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, смогу доложить, что соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном как минимум подписано, граница между Арменией и Турцией открыта, а большая часть инвестиционного проекта в рамках программы "Маршрут Трампа" реализована", - заявил Пашинян, выступая на общеполитических дебатах в ходе недели высокого уровня юбилейной 80-й Генеральной ассамблеи ООН.
По его словам, Армения подтверждает свою приверженность мирной повестке.
"Я убежден, что при тесном диалоге с Азербайджаном, содействии региональных стран и международного сообщества мы уже никогда не отклонимся от мирного курса", - заявил премьер Армении.
В начале августа по итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Армения ждет ответа Азербайджана на предложение по ж/д сообщению
8 января, 12:21
 
