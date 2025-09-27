Рейтинг@Mail.ru
27.09.2025
Овчинский: в Москве в рамках КРТ возведут четыре спортивных комплекса
13:13 27.09.2025
Овчинский: в Москве в рамках КРТ возведут четыре спортивных комплекса
Овчинский: в Москве в рамках КРТ возведут четыре спортивных комплекса - РИА Новости, 27.09.2025
Овчинский: в Москве в рамках КРТ возведут четыре спортивных комплекса
В четырех районах Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) возведут физкультурно-оздоровительные центры, рассказал министр правительства... РИА Новости, 27.09.2025
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В четырех районах Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) возведут физкультурно-оздоровительные центры, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Четыре проекта КРТ, к реализации которых в Москве приступили с начала текущего года, предусматривают строительство социальной инфраструктуры, в том числе спортивной. Сооружения появятся на территориях, где они будут наиболее востребованы", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Министр уточнил, что все четыре объекта займут более 16 тысяч квадратных метров.При этом самый крупный спорткомплекс из тех, что планируется, появится на улице Милашенкова в Бутырском районе. Его площадь составит 5,8 тысячи "квадратов", отмечается в сообщении пресс-службы департамента.На территории бывшей промзоны "Южное Бутово" построят физкультурный центр на 5,2 тысячи "квадратов". Еще один комплекс обустроят в торгово-развлекательном центре на Сущевском Валу в районе Марьина Роща. Четвертый объект возведут в районе Ивановское на Прокатной улице, добавили в департаменте градостроительной политики Москвы.
москва
Новости
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в Москве в рамках КРТ возведут четыре спортивных комплекса

Овчинский: в Москве появятся четыре физкультурных центра в рамках КРТ

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В четырех районах Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) возведут физкультурно-оздоровительные центры, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Четыре проекта КРТ, к реализации которых в Москве приступили с начала текущего года, предусматривают строительство социальной инфраструктуры, в том числе спортивной. Сооружения появятся на территориях, где они будут наиболее востребованы", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр уточнил, что все четыре объекта займут более 16 тысяч квадратных метров.
При этом самый крупный спорткомплекс из тех, что планируется, появится на улице Милашенкова в Бутырском районе. Его площадь составит 5,8 тысячи "квадратов", отмечается в сообщении пресс-службы департамента.
На территории бывшей промзоны "Южное Бутово" построят физкультурный центр на 5,2 тысячи "квадратов". Еще один комплекс обустроят в торгово-развлекательном центре на Сущевском Валу в районе Марьина Роща. Четвертый объект возведут в районе Ивановское на Прокатной улице, добавили в департаменте градостроительной политики Москвы.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
