Овчинский: в Москве в рамках КРТ возведут четыре спортивных комплекса
Овчинский: в Москве появятся четыре физкультурных центра в рамках КРТ
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В четырех районах Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) возведут физкультурно-оздоровительные центры, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Четыре проекта КРТ, к реализации которых в Москве приступили с начала текущего года, предусматривают строительство социальной инфраструктуры, в том числе спортивной. Сооружения появятся на территориях, где они будут наиболее востребованы", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр уточнил, что все четыре объекта займут более 16 тысяч квадратных метров.
При этом самый крупный спорткомплекс из тех, что планируется, появится на улице Милашенкова в Бутырском районе. Его площадь составит 5,8 тысячи "квадратов", отмечается в сообщении пресс-службы департамента.
На территории бывшей промзоны "Южное Бутово" построят физкультурный центр на 5,2 тысячи "квадратов". Еще один комплекс обустроят в торгово-развлекательном центре на Сущевском Валу в районе Марьина Роща. Четвертый объект возведут в районе Ивановское на Прокатной улице, добавили в департаменте градостроительной политики Москвы.