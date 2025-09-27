https://ria.ru/20250927/opasnost-2044785915.html

В Крыму отменили ракетную опасность

В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 27.09.2025

В Крыму отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Крыму, предупреждение длилось 12 минут, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T15:05:00+03:00

2025-09-27T15:05:00+03:00

2025-09-27T15:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40723/43/407234320_0:266:3076:1996_1920x0_80_0_0_de7baecca0ec7a882989e13c381d0577.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Крыму, предупреждение длилось 12 минут, сообщается в приложении МЧС России. Опасность объявили в 14.39 мск субботы, она длилась 12 минут. "Экстренная информация: отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС.

https://ria.ru/20250926/tramp-2044444980.html

республика крым

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины