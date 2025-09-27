https://ria.ru/20250927/opasnost-2044785915.html
В Крыму отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Крыму, предупреждение длилось 12 минут, сообщается в приложении МЧС России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Крыму, предупреждение длилось 12 минут, сообщается в приложении МЧС России. Опасность объявили в 14.39 мск субботы, она длилась 12 минут. "Экстренная информация: отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС.
