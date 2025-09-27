НАТО усилит присутствие в Балтийском регионе
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. НАТО усилит свое присутствие в Балтийском регионе после обнаружения беспилотников в небе над Данией, говорится в заявлении Североатлантического альянса.
Ранее издание BT со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление датских ВС утверждало, что власти Дании заявили об обнаружении в небе страны беспилотников у авиабазы Каруп и "нескольких других объектов" датских вооружённых сил в ночь на субботу. Как сообщили агентству Франс Пресс в датской полиции, "инцидент продолжался несколько часов". Отмечается, что происхождение беспилотников полиция не прокомментировала.
"В регионе Балтийского моря (НАТО будет - ред.) проводить еще более усиленный надзор с использованием новых многоцелевых сил и средств", - говорится в заявлении НАТО, предоставленном агентству Рейтер.
Утверждается, что речь идет об использовании новых платформ разведки, наблюдения и зондирования, а также как минимум одного фрегата с противовоздушной обороной. О том, какие страны альянса предоставили эти средства, информации нет.
На этой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время.
Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен заявил в четверг, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов.
Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются режиссированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.