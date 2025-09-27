На Воробьевых горах стартовал Московский мотофестиваль
Мотопробег в честь закрытия мотосезона 2025 года стартовал на Воробьевых горах
Московский мотофестиваль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Тринадцатый Московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах в субботу, мотопробег в честь закрытия сезона 2025 года возглавили 26 столичных мотоклубов, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Сегодня проходит наш очередной, уже ставший доброй традицией, (Московский мотофестиваль - ред.) - закрытие мотосезона 2025 года… Подводя итоги мотосезона 2025 года в Москве, могу сказать, что благодаря совместным усилиям правительства города Москвы, Госавтоинспекции нам удалось на 14% снизить количество дорожно-транспортных происшествий… В Москве зарегистрированы порядка 110 тысяч мотоциклов. Количество их каждый год растет", - сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов перед стартом заезда.
Колонна мотоциклистов стартовала с Университетской площади, она проедет по Садовому кольцу, а затем вернется на Воробьевы горы и присоединится к участникам фестиваля. Здесь гостей ждут развлекательная программа для взрослых и детей, полевая кухня и точки раздачи еды, а также выступления известных артистов.
В течение дня посетителей также ждет выставка мотоциклов и мотоэкипировки, аэрография, флэт-трек, трюковое представление, а также выставочные стенды департамента транспорта, мотошколы Мосгортранса, ЦОДД и ГОЧС. Развлекательная программа для всех желающих продлится до 18.00.
Мотофестиваль в Москве посетили более 12 тысяч человек
21 сентября 2024, 20:03