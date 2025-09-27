https://ria.ru/20250927/motofestival-2044791125.html

На Воробьевых горах стартовал Московский мотофестиваль

Тринадцатый Московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах в субботу, мотопробег в честь закрытия сезона 2025 года возглавили 26 столичных мотоклубов,... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T12:09:00+03:00

2025-09-27T12:09:00+03:00

2025-09-27T15:53:00+03:00

москва

садовое кольцо (москва)

максим ликсутов

мосгортранс

центр организации дорожного движения (цодд)

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Тринадцатый Московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах в субботу, мотопробег в честь закрытия сезона 2025 года возглавили 26 столичных мотоклубов, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня проходит наш очередной, уже ставший доброй традицией, (Московский мотофестиваль - ред.) - закрытие мотосезона 2025 года… Подводя итоги мотосезона 2025 года в Москве, могу сказать, что благодаря совместным усилиям правительства города Москвы, Госавтоинспекции нам удалось на 14% снизить количество дорожно-транспортных происшествий… В Москве зарегистрированы порядка 110 тысяч мотоциклов. Количество их каждый год растет", - сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов перед стартом заезда. Колонна мотоциклистов стартовала с Университетской площади, она проедет по Садовому кольцу, а затем вернется на Воробьевы горы и присоединится к участникам фестиваля. Здесь гостей ждут развлекательная программа для взрослых и детей, полевая кухня и точки раздачи еды, а также выступления известных артистов. В течение дня посетителей также ждет выставка мотоциклов и мотоэкипировки, аэрография, флэт-трек, трюковое представление, а также выставочные стенды департамента транспорта, мотошколы Мосгортранса, ЦОДД и ГОЧС. Развлекательная программа для всех желающих продлится до 18.00.

москва

садовое кольцо (москва)

