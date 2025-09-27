Рейтинг@Mail.ru
Восемь жилых домов в Москве обновят по технологии "мокрый фасад"
27.09.2025
Восемь жилых домов в Москве обновят по технологии "мокрый фасад"
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Восемь жилых домов на Перовской улице в Москве обновят по технологии "мокрый фасад", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В последние годы в столице набирает популярность технология утепления зданий "мокрый фасад". Она не только обеспечивает отличную теплоизоляцию, но и дает возможности для архитектурного дизайна. В рамках программы капитального ремонта до конца года на Перовской улице планируется обновить восемь многоквартирных домов с применением этой технологии", - говорится в сообщении. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы разработали для каждого здания индивидуальный проект реконструкции, для отделки были выбраны российские материалы.
2025
москва
Москва
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Восемь жилых домов на Перовской улице в Москве обновят по технологии "мокрый фасад", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В последние годы в столице набирает популярность технология утепления зданий "мокрый фасад". Она не только обеспечивает отличную теплоизоляцию, но и дает возможности для архитектурного дизайна. В рамках программы капитального ремонта до конца года на Перовской улице планируется обновить восемь многоквартирных домов с применением этой технологии", - говорится в сообщении.
Специалисты комплекса городского хозяйства столицы разработали для каждого здания индивидуальный проект реконструкции, для отделки были выбраны российские материалы.
 
Москва
 
 
