Восемь жилых домов в Москве обновят по технологии "мокрый фасад"

Восемь жилых домов в Москве обновят по технологии "мокрый фасад"

Восемь жилых домов в Москве обновят по технологии "мокрый фасад"

Восемь жилых домов на Перовской улице в Москве обновят по технологии "мокрый фасад", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-27T12:40:00+03:00

2025-09-27T12:40:00+03:00

2025-09-29T16:41:00+03:00

москва

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Восемь жилых домов на Перовской улице в Москве обновят по технологии "мокрый фасад", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В последние годы в столице набирает популярность технология утепления зданий "мокрый фасад". Она не только обеспечивает отличную теплоизоляцию, но и дает возможности для архитектурного дизайна. В рамках программы капитального ремонта до конца года на Перовской улице планируется обновить восемь многоквартирных домов с применением этой технологии", - говорится в сообщении. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы разработали для каждого здания индивидуальный проект реконструкции, для отделки были выбраны российские материалы.

москва

