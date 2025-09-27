Рейтинг@Mail.ru
Около двух тысяч инженерных сооружений в Москве промоют к зиме
15:46 27.09.2025
Около двух тысяч инженерных сооружений в Москве промоют к зиме
Около двух тысяч инженерных сооружений в Москве промоют к зиме
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства промоют около 2 тысяч инженерных сооружений в рамках подготовки к зиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства промоют около 2 тысяч инженерных сооружений в рамках подготовки к зиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "До наступления устойчивых отрицательных температур воздуха выполним масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности приведем в порядок около 2 тысяч объектов – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - рассказал Бирюков журналистам. Заместитель мэра подчеркнул, что в мероприятиях задействуют необходимое количество единиц техники и бригад коммунальных служб. "Работы включают очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов. При необходимости выполним текущий ремонт сооружений. Промывки проводятся с привлечением автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин", - добавил Бирюков. Он уточнил, что дорожные службы промоют знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.
москва, петр бирюков
Около двух тысяч инженерных сооружений в Москве промоют к зиме

Промывка стеклянных пешеходных переходов в Москве
Промывка стеклянных пешеходных переходов в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства промоют около 2 тысяч инженерных сооружений в рамках подготовки к зиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"До наступления устойчивых отрицательных температур воздуха выполним масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности приведем в порядок около 2 тысяч объектов – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - рассказал Бирюков журналистам.
Заместитель мэра подчеркнул, что в мероприятиях задействуют необходимое количество единиц техники и бригад коммунальных служб.
"Работы включают очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов. При необходимости выполним текущий ремонт сооружений. Промывки проводятся с привлечением автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин", - добавил Бирюков.
Он уточнил, что дорожные службы промоют знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.
