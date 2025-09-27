https://ria.ru/20250927/moskva-2044790501.html
Около двух тысяч инженерных сооружений в Москве промоют к зиме
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства промоют около 2 тысяч инженерных сооружений в рамках подготовки к зиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства промоют около 2 тысяч инженерных сооружений в рамках подготовки к зиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "До наступления устойчивых отрицательных температур воздуха выполним масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности приведем в порядок около 2 тысяч объектов – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - рассказал Бирюков журналистам. Заместитель мэра подчеркнул, что в мероприятиях задействуют необходимое количество единиц техники и бригад коммунальных служб. "Работы включают очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов. При необходимости выполним текущий ремонт сооружений. Промывки проводятся с привлечением автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин", - добавил Бирюков. Он уточнил, что дорожные службы промоют знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.
